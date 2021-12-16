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2022 AGİ tablosu... Asgari ücretlinin maaşları değişti! AGİ asgari ücrete dahil mi, zamlı maaş ne zaman verilecek?

16.12.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika: Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamları bugün yapılan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin 4 bin 250 lira olduğunu bildirdi. Peki çalışanların evli, bekar, çalışan ve çocuk sayısına göre verilen 2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar oldu? AGİ asgari ücrete dahil mi? İşte AGİ hesaplama ve son durum...

Son Dakika Haberi: Milyonlarca çalışanın maaşlarını etkileyecek olan asgari ücretin açıklanmasının ardından AGİ rakamları da belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği 2022 yılında geçerli olan asgari ücret, 4 bin 250 TL olarak açıklandı. Bekar, evli, eşi çalışan, 2 çocuğu olan gibi, işçinin durumuna göre verilen AGİ 2022'de yüzde 50,54 oranında zamlandı. Bekar olan bir işçinin 2022 AGİ ücreti 268,31 TL'den 403,9 TL'ye çıktı. Bu süreçte merak edilen bir soru da AGİ asgari ücrete dahil mi sorusu oldu. Binlerce kişinin merakla beklediği 2022 AGİ tablosunu güncel haliyle haberimizde derledik. İşte 2022 AGİ tablosu...

2022 AGİ ÜCRETLERİ TABLOSU

İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre 2022 AGİ tablosu:

Medeni Durum 2020 Aylık (TL) 2021 YENİ
Bekâr 220,73 268,31 403,9
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 264,87 321,98 484,7
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 297,98 362,22 545,3
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 331,09 402,47 605,9
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 375,23 456,13 686,7
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 375,23 456,13 686,7
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7
Evli eşi çalışan ve çocuksuz 220,73 268,31 403,9
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 253,83 308,56 464,5
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 286,94 348,81 525,1
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 331,09 402,47 605,9
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 353,16 429,3 646,3
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 375,23 456,13 686,7

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SON GÖRÜŞME BUGÜN YAPILDI

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında bugün yapılan asgari ücret görüşmelerinin ardından, Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat'ın toplantı sonrası, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık" dedi.

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ERDOĞAN YÜZDE 50 ZAMMI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı. Açıklamada göre, "Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir." denildi.

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ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN MAAŞA YANSIYACAK?

1 Ocak 2022 tarihi itibari ile uygulanacak olan 2022 asgari ücret artışı ise, asgari ücretli çalışanların Şubat 2021 tarihli maaşlarına yansıyacak.

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

AGİ asgari ücrete dahil midir sorusu birçok asgari ücretli çalışanın gündeminde. Asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor ve içinde AGİ tutarı da yer alıyor. AGİ, asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor.

Son Dakika: Asgari ücret 2022 belli oldu! İşte asgari ücrette net rakamSon Dakika: Asgari ücret 2022 belli oldu! İşte asgari ücrette net rakam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor.Fakat özel sektörde bazı kurumlar çalışanlarına AGİ ücretini maaş dışında da ödeyebiliyor.

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AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

İşçinin kendisi için %50

Çalışmayan eşi için %10

Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5

  1. çocuk için %10

ve sonraki her çocuk için %5'idir.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez.

Asgari ücret AGİ hesaplamaya örnek verecek olursak, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır.

Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılıp sonuç 12'ye bölünerek aylık AGİ bulunabilir.

Çocukların, 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerektiğini de hatırlatalım.

ASGARİ ÜCRET KİMLERİ ETKİLEYECEK?

-7 milyon asgari ücretlinin maaşı
-Asgari geçim indirimi (AGİ)
-Askerlik, doğum borçlanması...
-Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
-Kıdem tazminatı
-İhbar tazminatı
-İşsizlik maaşı
-Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşı
-Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar
-Gündelikçiler için ödenecek primler
-Genel sağlık sigortası primi
-Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından ödenen para

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
İşte başkan budur. Beklentinin de üstünde oldu. Şimdi ne olumsuz yorum yapılacak bakalım ???
Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun
keşke fiyatlar eski seviyeye gelseydi de asgari ücrete bu kadar zam gelmeseydi çok kişi işsiz kalacak bu şartlarda esnaf zaten bitik 4 kişi çalıştırıyorsa 2 sini işten çıkartacak gerçekten çok kötü günler bizi bekliyor devletin başındaki kişi ülkeyi resmen ateşe atıyor 1 günde dolar %10 değer kazanıyorsa vay halimize
@bueromed zoruna mı gitti yapılan zam?

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