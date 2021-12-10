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2022'de AGİ belli oldu mu, asgari ücrete dahil mi? Evli, bekar, çocuklu AGİ tablosu...

10.12.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamları henüz açıklanmadı. Dün yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonundan da uzlaşı çıkmayınca gözler önümüzdeki hafta yapılacağı iddia edilen son görüşmeye çevrildi. Peki 2022 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) belli oldu mu? AGİ asgari ücrete dahil mi?

Asgari ücret görüşmeleri resmi olarak devam ediyor. Dün yapılan 3. toplantının ardından yapılan açıklamalarda henüz bir uzlaşı çıkmadı. Milyonlarca çalışanın maaşlarını etkileyecek olan asgari ücretin belirlenmesinin ardından AGİ de belli olacak. AGİ 2021 yılı için, yüzde 21,56 oranında zamlanarak belirlenmişti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; işçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere görüşmelere devam ediyor. Son gelen bilgiler üzerine asgari ücretin son toplantısı pazartesi günü gerçekleşecek ve son toplantıda net rakam belli olacak.

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ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN MAAŞA YANSIYACAK?

Geçen yıl 2021 asgari ücreti brüt 3.577,50 TL net 2.825,90 TL olarak belirlenmişti. Açıklamanın ardından Ocak 2021 tarihinde geçerli olan asgari ücret şubat ayı maaşlarına yansımıştı.

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1 Ocak 2022 tarihi itibari ile uygulanacak olan 2022 asgari ücret artışı ise, asgari ücretli çalışanların Şubat 2021 tarihli maaşlarına yansıyacak.

AGİ, ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

AGİ asgari ücrete dahil midir sorusu birçok asgari ücretli çalışanın gündeminde. AGİ şu an bekar bir işçiye, net 268,319 TL olarak ve asgari ücretin içinde veriliyor. Yani asgari ücret herkese aynı rakamda veriliyor ve içinde AGİ tutarı da yer alıyor. AGİ, asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor.Fakat özel sektörde bazı kurumlar çalışanlarına AGİ ücretini maaş dışında da ödeyebiliyor.

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2021 AGİ ÜCRETLERİ

İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre 2021 AGİ tablosu:

Bekar : 2021 YILI 268,31
Evli eşi çalışmayan: 2021 YILI 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 2021 YILI 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 2021 YILI 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu: 2021 YILI 456,12 TL
Evli eşi çalışan: 2021 YILI 268,31 TYL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 2021 YILI 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 2021 YILI 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 2021 YILI 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 2021 YILI 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 2021 YILI 456,12 TL

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3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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