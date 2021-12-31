2022 milli piyango bileti gerçeği nasıl anlaşılır? Sahte Milli Piyango bileti anlama yöntemleri! 2022 Milli Piyango çekilişi kâbus olmasın

Sahte Milli Piyango biletine karşı son dakika haberleri... Yılbaşı çekilişi öncesi 'sahte Milli Piyango' endişesi sardı. Büyük ikramiye hayaliyle bilet alan vatandaşlar "2022 milli piyango bileti gerçeği nasıl anlaşılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 120 milyon TL değerindeki büyük ödül ve teselliler için 2022 Milli Piyango bileti satın alanlar Milli Piyango sorgulama ekranı ve Milli Piyango sonuçlarıyla ilgili son dakika haberlerini takip etmeye başladı. Uzmanlar ise yılbaşındaki 2022 Milli Piyango sonuçları için kurduğunuz hayalin kabusa dönmemesi için uyarıyor. Son yıllarda artan 'Sahte Milli Piyango' bileti satışlarına karşı dikkatli olması istenirken, biz de ahte Milli Piyango bileti anlama yöntemlerini sizler için derledik. İşte 2022 milli piyango bileti gerçeği ve sahtesini anlamanın en kolay yolu...

SAHTE MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ANLAŞILIR? BİLETİNİZ GERÇEK Mİ SAHTE Mİ?

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet alanları rahatlatacak en kolay ipuçlarını veriyoruz. "2022 milli piyango bileti gerçeği nasıl anlaşılır?" öğrenmek için ilk bakmanız gereken yer biletin arkasına bakmak. Biletin arkasında bayii satış mührü yer almalı. Daha sonra biletin yapıldığı kağıda dikkat etmelisiniz. Milli Piyango biletinin kağıdının pürüzsüz veya örselenmemiş olması gerekir. Biletin sol alt bölümündeki güvenlik rakamına parmaklarınızla dokunduğunuzda da kabarık olduğu rahatça hissedilmeli.

Yine 2022 Milli Piyango biletini ışığa tuttuğunuzda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranının görülmesi gerekiyor. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

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Öte yandan kritik bilgilerden biri de 18 Yaşından küçük olanlara bilet satışının yapılamayacağı. 18 yaşından bir kişiye bilet satılmışsa, büyük ikramiyeyi kazansa bile bir ödeme yapılamaz.



