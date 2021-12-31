Amorti ne kadar kazandırır? Amorti kazanmak için kaç rakam bilmek gerekiyor? (2022 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI)

Milli Piyango (MPİ) amorti numaraları sorgulama ekranı ile ilgili son dakika gelişmeleri... Amorti hangi numaraya çıktı? Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan yükselirken bugünün en önemli sorularından biri de bu olacak. 2022 büyük ikramiye olan 120 Milyon TL için geri sayım sürerken şimdiden Milli Piyango sorgulama ekranı ve Milli Piyango sonuçları için internette arayışlar başladı. Biletlerini alarak gerçekleşecek yılbaşı çekilişi sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar "Amorti ne kadar kazandırır? Amorti kazanmak için kaç rakam bilmek gerekiyor?" sorularına yanıt arıyor. 2022 Milli Piyango amorti ikramiyesinin ne kadar ve kaç TL olduğunu da merak edenler, "MPİ Milli Piyango amorti çekilişi ve sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusunun yanıtını da merak ediyor. İşte MPİ amorti sorgulama ekranı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

AMORTİ NE KADAR KAZANDIRIR?

Amorti, Milli Ğiyango bileti alanların yakından takip ettiği ve bildiği bir kavram. Amorti, Milli Piyango biletinin rakamı olarak kabul edilir. Amorti çıkan bilet, bilet bedelini kazandırmış olur.

AMARTİ KAZANMAK İÇİN KAÇ RAKAM BİLMEK GEREKİR?

Amarti kazanan numaralar bugün belli olacak. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise amorti çıkmış olur.

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AMORTİ ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Amorti kazanan numaralar henüz belli olmadı. Amorti çekilişi saat 23.00'te başlayacak. Çekiliş aynı zamanda Milli Piyango Online resmi sitesinden canlı yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ

12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş saati 17:00.

6.000 TL kazanan numaralar için 18:30.

240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için ise 20:30.

Amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar ise 23:00’da açıklanacak.



