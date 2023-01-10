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2023 altın fiyatlarında 'rekor' yılı mı olacak? Gram altın rekor kırdı, yeni tahmin 'yok artık' dedirtti! 'Fırsat' diyerek uyardı...

10.01.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakik altın fiyatları yakından takip edilirken, beklenen hareketlilik başladı. Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak kabul ettiği altın fiyatları yükselişe geçerken; gram altın dün 1.140 lirayla rekor kırdı. Uzmanlar gram altının artık bu seviyelerin altına düşmesini beklemezken 2023 yılı için dikkat çeken tahminlerde bulunuyor. "‘rekor’ kelimesini çokça duyacağız” diyen uzmanlar, alım için bu seviyelerin halka fırsat olduğunu belirtiyor. İşte altın fiyatları için son tahminler...

2023 altın fiyatlarında 'rekor' yılı mı olacak? Gram altın rekor kırdı, yeni tahmin 'yok artık' dedirtti! 'Fırsat' diyerek uyardı...

Altın alınır mı, altın yükselecek mi düşecek mi? 2022'de yüzde 43 getiri sağlayan altın yatırımcısı 2023 yılı için bu sorulara yanıt arıyor. Altın fiyatlarındaki kazanç, geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalsa da yeni yılda uzmanların beklentileri çok farklı. Özellikle son haftalardaki hareketliliğe dikkat çeken uzmanlar, altın fiyatlarında beklenen yükselişin başladığını ve artık bu seviyelerin altına düşmeyeceğini savunuyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Altının ons (31.1 gram) fiyatı, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artışlarını yavaşlatma sinyali ve Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) küresel resesyon (durgunluk) beklentisiyle birlikte 1.880 dolara kadar yükseldi. Onsla beraber gram altın da rekor kırarak 1.140 liraya çıktı. Kapalı Çarşı’da ise gram dün 1.153 liradan alıcıyla buluştu.

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"2023'TE ‘REKOR’ KELİMESİNİ ÇOKÇA DUYACAĞIZ”

Altının 2022’de tam olarak bekleneni veremediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Posta'ya yaptığı açıklamada “Savaş döneminde hızlı yükselen yatırım aracı, daha sonra parasal sıkılaşma politikaları karşısında sönük kaldı. Aslında uzun zamandır baskılanan bir altın var. Bu nedenle yükselişine gecikmeli olarak başladı. Altın fiyatlarını genel olarak dolar ve Fed açıklamaları etkiliyor. Onsta 1.815-1.915 dolar seviyelerini takip ediyoruz. Orta ve uzun vadede altın fiyatlarında ‘rekor’ kelimesini çokça duyacağız” dedi.

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"BU YIL ARTIK 1.100 LİRANIN ALTINA İNMEZ"

Gram altının yükseliş trendine devam edeceğini söyleyen Memiş, “Gramda altında yılın ilk çeyreğinde 1.250-1.280 lirayı göreceğiz. Yıllıkta ise 1.450 liralar sürpriz olmayacaktır. Ama tabii içeride dolar, dışarıda ise ons fiyatları baskılanıyor” dedi.

Memiş, yatırımcılara ise şu tavsiyede bulundu:

“Altın satmak için henüz erken. Sonraki aylarda altında yeni zirveler olacak. Ancak gram fiyatının bu yıl artık 1.100 liranın altına inmeyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle almak isteyenler 1.100 liraları bekleyebilir.”

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BAŞKA ZİRVELER GÖRÜLECEK

Onsun en son zirvesini 8 Mart 2022’de 2 bin 70 dolarla gördüğünü vurgulayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Yılın ikinci çeyreğinde yine bu seviyeleri görebiliriz. Çünkü yılın genelinde altının, enflasyona veya resesyona karşı güvenli liman olgusu yine ön plana çıkacak. Ayrıca henüz bitmemiş olan Ukrayna-Rusya savaşı, Çin ile Tayvan arasındaki gerginlik, Kuzey Kore ile Japonya arasındaki füze denemeleri vs. gibi olaylar da altının yeni zirveler görmesine neden olacak. Onsta öncelikle 2 bin 150- 2 bin 350 dolar zirvesini bekliyorum” dedi.

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"SEÇİM ORTAMI ETKİLİ OLUR, ALIM İÇİN BU SEVİYELER HÂLÂ FIRSAT"

Gram altında ise doların belirleyici olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, şöyle konuştu: “Dolarda 19 lira barajı aşılırsa, 20-21 lira görülür. Bunun da 3 ay içinde olmasını bekliyorum. Bu yükseliş altını yeni zirvesine taşır. Gramda 1.250 lira seviyesi kısa sürede görülecektir. Yıllıkta ise 1.450 veya 1.650 görülmesi mümkün ama seçim ortamında kesin konuşmak zor. Vatandaşlara yatırımlarının yüzde 30-40’ı kadar altın bulundurmasını ve orta-uzun vadeli hareket etmesini tavsiye ediyorum. Alım için bu seviyeler hâlâ fırsat çünkü beklentimiz yukarı yönlü.”

ALTIN


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