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2023 çalışanları üzecek! Daha çok çalışıp daha az tatil... İşte yeni yılda resmi tatil tarihleri

28.12.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 yılına sayı günler kalırken, yeni yıldaki resmi tatiller şimdiden merak konusu oldu. Takvime göre bu yıl resmi tatillerin çoğu hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 15 gün resmi tatilin olacağı yeni yılda çalışanlar, geçtiğimiz yıllara oranla daha az tatil yapılmış olacak.

2023 çalışanları üzecek! Daha çok çalışıp daha az tatil... İşte yeni yılda resmi tatil tarihleri

Yeni yıl için artık günler kalırken, milyonlarca çalışan şimdiden yeni yıl için tatil planları yapmaya başladı bile. Ancak 2023 yılında 'tatil' günleri çalışanları üzecek gibi gözüküyor. Yeni yılda takvime göre çalışanlar 15 gün tatil yapacak. Ancak resmi tatillerin çoğu hafta sonu olacak.

2023 YILINDA DAHA AZ TATİL VAR!

Toplamda 15 gün resmi tatilin olacağı 2023 yılında, başta Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta sonu günlerine denk geliyor. 23 Nisan hem Pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelecek. Böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla daha az tatil yapılmış olacak. İlk resmi tatil ise 1 Ocak Pazar günü olacak.

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2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

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Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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