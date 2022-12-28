2023 çalışanları üzecek! Daha çok çalışıp daha az tatil... İşte yeni yılda resmi tatil tarihleri

Yeni yıl için artık günler kalırken, milyonlarca çalışan şimdiden yeni yıl için tatil planları yapmaya başladı bile. Ancak 2023 yılında 'tatil' günleri çalışanları üzecek gibi gözüküyor. Yeni yılda takvime göre çalışanlar 15 gün tatil yapacak. Ancak resmi tatillerin çoğu hafta sonu olacak.
Toplamda 15 gün resmi tatilin olacağı 2023 yılında, başta Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere tatillerin çoğunlukla hafta sonu günlerine denk geliyor. 23 Nisan hem Pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelecek. Böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla daha az tatil yapılmış olacak. İlk resmi tatil ise 1 Ocak Pazar günü olacak.
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar