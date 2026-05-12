2024 Ocak’tan beri en yüksek seviye!

Almanya'da Orta Doğu'daki gerilimin enerji maliyetlerini tetiklemesiyle yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,9’a yükselerek Ocak 2024'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), nisan ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede martta yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, nisan ayında yüzde 2,9'a yükseldi.

Böylece yıllık enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2’lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ederken Ocak 2024’ten bu yana en keskin artışını kaydetti.

Bu artışta, özellikle İran ile yaşanan gerilim sonucu yükselen enerji maliyetleri belirleyici oldu. İran ile yaşanan gerilimin küresel petrol piyasalarına yansımasıyla Alman tüketiciler özellikle akaryakıt fiyatlarındaki kronik baskıyı hissetmeye devam ediyor.

Martta yüzde 7,2 artan enerji fiyatları, nisanda yıllık bazda yüzde 10,1 yükseliş gösterdi.

Destatis, bu artışın büyük ölçüde Orta Doğu'daki çatışmaların ham petrol piyasalarındaki fiyatları yukarı çekmesinden kaynaklandığını belirtti. Özellikle küresel petrol sevkiyatının beşte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’na yönelik endişeler dünya piyasalarını etkiledi.

YÜZDE 55 ARTTI

Bu kapsamda akaryakıt fiyatları yüzde 26,2, ısınma yakıtı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,1 artış gösterdi. Buna karşın elektrik fiyatları yüzde 4,5, doğal gaz yüzde 3 ve bölgesel ısıtma maliyetleri yüzde 1,1 geriledi.

“BÜTÇELERİ ETKİLİYOR”

Destatis Başkanı Ruth Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İran ile yaşanan gerilimin enerji maliyetlerini tırmandırmasıyla genel enflasyon üst üste ikinci ayda da yükselişini sürdürdü. Özellikle akaryakıt fiyatları üzerinde devam eden baskı, tüketicilerin bütçesini doğrudan etkilemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ORTALAMANIN ALTINDA ARTIŞ

Bu arada, gıda fiyatları nisanda yüzde 1,2 ile ortalamanın altında bir artış sergiledi.

Bu grupta şeker, reçel ve bal ürünleri yüzde 6,6, balık ve et ürünleri ile meyve fiyatları ise yüzde 3,6-3,7 yükseldi. Öte yandan tereyağı yüzde 25,4, patates yüzde 14,4 ve zeytinyağı yüzde 8,9 ucuzlayarak gıda enflasyonunu dengeledi.

Hizmet sektörü maliyetleri yıllık yüzde 2,8 artarken sosyal tesis hizmetleri yüzde 6,8 ile ve yolcu taşımacılığı yüzde 6,2 ile en yüksek artışların görüldüğü alanlar oldu.

Gıda ve enerji kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek enflasyon ise nisanda yüzde 2,3 olarak kayıtlara geçti.

ŞİRKETLER FİYAT ARTIŞINA HIZLANIYOR

Ekonomistler, artan fiyat baskısının halihazırda durgun seyreden Alman ekonomisi üzerindeki yükü ağırlaştıracağı uyarısında bulunuyor.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) de Fiyat Beklentileri Endeksi'nin nisan ayı sonuçlarına göre, şirketlerin artan enerji maliyetlerini müşterilerine yansıtmaya başlamasıyla birlikte fiyat artış beklentisi 31,6 puan ile Ocak 2023’ten beri en yüksek seviyesine çıktı.

MÜŞTERİLERİNE YANSITMAYA HAZIRLANIYORLAR

Ifo Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershauser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Orta Doğu'daki gerilim Alman ekonomisi üzerinde iz bırakıyor. Şirketler, artan enerji maliyetlerini giderek daha fazla oranda müşterilerine yansıtmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

