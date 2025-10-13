2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Nobel Ekonomi Ödülü'nün “İnovasyon odaklı ekonomik büyümeyi açıklamış olmaları” nedeniyle Joel Mokyr, Philippe Aghion ve Peter Howitt'e verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre ödülün yarısı, “Teknolojik ilerleme yoluyla sürdürülebilir büyümenin ön koşullarını belirlemiş olması” nedeniyle Mokyr'e, diğer yarısı ise “Yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisi” nedeniyle Aghion ve Howitt'e ortak olarak verildi.

İLK KEZ 1969'DA VERİLMİŞTİ

Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla ilk kez 1969'da takdim edilmişti.

Son olarak 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "bankalar ve finansal krizler konusundaki araştırmaları" sayesinde Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazanmıştı.

Üç ekonomistin çalışmalarının, finansal krizlerin toplum için keskin sonuçları olan uzun dönemli bunalımlara dönüşme riskini azalttığına işaret edilmişti.

2023 Nobel Ekonomi Ödülü ise “kadınlar ve erkekler arasındaki maaş eşitsizliğini inceleyen” ekonomi tarihçisi Claudia Goldin'e verilmişti.

Akademi, Goldin'in kadınların kazançları ve istihdam piyasası arasındaki ilişkiye dair yüzyıllara yayılan ilk çalışmayı yaptığını vurgulamıştı.

2024 YILINDA DARON ACEMOĞLU ALMIŞTI

2024 Nobel Ekonomi Ödülü ise “kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları nedeniyle” Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi.

Böylelikle Acemoğlu, dünyada en saygın ödül olarak kabul edilen Nobel'i Türkiye'den alan 3. isim olmuştu.