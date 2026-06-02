FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli, memur ve memur emeklisi için yeni zam hesabı ortaya çıktı

Emekli, memur ve memur emeklisinin Temmuz zammının belli olması için 2 aylık veri kaldı. Mayıs ayı enflasyonu 5 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanacak. Buna göre 5 aylık enflasyon farkı da netleşecek. İşte milyonların maaş zammı için hesaplamalar...

Emekli, memur ve memur emeklisi için yeni zam hesabı ortaya çıktı
Hande Dağ

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi Temmuz maaş zammı için kritik olacak ve 5 Haziran 2026 Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisine kilitlendi. Mayıs ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla Temmuz zammı için geriye yalnızca bir aylık veri kalacak. Gözler şimdiden zam hesaplamalarına çevrildi. Peki, SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? 5 aylık enflasyon tahminleri belli oldu. Emekli zammı ve memur zammı için yeni tahminler...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar' Satışa çıkaran çok: Yeni yöntem buldular 'Duyunca vazgeçiyorlar'

Emekli, memur ve memur emeklisi için yeni zam hesabı ortaya çıktı 1

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Enflasyon ocak ayında 4.84, şubat ayında 2.96, mart ayında 1.94 ve nisan ayında 4.18 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlara göre emeklinin maaşına yansıtılacak zam şimdiden 14,64 oldu. Memur ve memur emeklisi için ise ortaya çıkan zam farkı 10,51 oldu. Şimdi Temmuz zammının kesinleşmesi için geriye mayıs ayı enflasyonunun ve haziran ayı enflasyonunun açıklanması kaldı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta indirim geldi: Tabela sil baştan Akaryakıta indirim geldi: Tabela sil baştan

Emekli, memur ve memur emeklisi için yeni zam hesabı ortaya çıktı 2

Şimdilik oluşan 4 aylık enflasyon farkına göre, mevcutta 20 bin TL olan en düşük emekli maaşına da enflasyon farkı kadar zam yapılması halinde yapılan hesaplamada yeni rakam 22.928 TL oluyor. Aynı hesaplama doğrultusunda 25 bin TL emekli maaşı olan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 4 aylık enflasyon farkına göre 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emeklininki de 34.392 TL'ye çıkıyor.

Emekli, memur ve memur emeklisi için yeni zam hesabı ortaya çıktı 3

MAYIS AYI ENFLASYON TAHMİNİ NE?

Diğer yandan AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketinin sonuçları da geldi. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisan ayında yüzde 4,18 artış göstermişti.

Emekli, memur ve memur emeklisi için yeni zam hesabı ortaya çıktı 4

Söz konusu mayıs ayı enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde 5 aylık enflasyon farkının SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 16,53, memur ve memur emeklisi için ise 12,33 olması bekleniyor.

Emekli, memur ve memur emeklisi için yeni zam hesabı ortaya çıktı 5

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE MAAŞ ZAM TABLOSU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, mayıs ve haziran ayı enflasyon tahminleri de belli oldu. Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu.

Emekli, memur ve memur emeklisi için yeni zam hesabı ortaya çıktı 6

Bu tahminlere göre hesaplama yapıldığında; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam 18,58, memur ve memur emeklisinin alacağı zam ise 14,31 olarak çıkıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta indirim sonrası zam: 2 Haziran benzin motorin fiyatıAkaryakıta indirim sonrası zam: 2 Haziran benzin motorin fiyatı
100 milyar avroluk temiz enerji yatırımı şebekeye takıldı100 milyar avroluk temiz enerji yatırımı şebekeye takıldı

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon Memur memur maaşı memur zammı emekli emekli maaş zammı emekli zammı memur emekli zammı memur emeklisi memur maaş zammı Memur emeklisi zam farkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

111 vekil arasında yer almadı! Oğuz Kaan Salıcı'dan açıklama geldi

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Eşini ve yanındaki kişiyi öldürdü: Cinayeti videoda itiraf etti

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Millilerimiz Kuzey Makedonya'yı farklı geçti!

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu!

Konseri olay olmuştu: Travis Scott'a suç duyurusu!

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

Emekli için kritik rakam: Tek tek belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.