Emekli, memur ve memur emeklisi için yeni zam hesabı ortaya çıktı

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi Temmuz maaş zammı için kritik olacak ve 5 Haziran 2026 Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verisine kilitlendi. Mayıs ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla Temmuz zammı için geriye yalnızca bir aylık veri kalacak. Gözler şimdiden zam hesaplamalarına çevrildi. Peki, SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? 5 aylık enflasyon tahminleri belli oldu. Emekli zammı ve memur zammı için yeni tahminler...

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Enflasyon ocak ayında 4.84, şubat ayında 2.96, mart ayında 1.94 ve nisan ayında 4.18 olarak açıklanmıştı. Bu rakamlara göre emeklinin maaşına yansıtılacak zam şimdiden 14,64 oldu. Memur ve memur emeklisi için ise ortaya çıkan zam farkı 10,51 oldu. Şimdi Temmuz zammının kesinleşmesi için geriye mayıs ayı enflasyonunun ve haziran ayı enflasyonunun açıklanması kaldı.

Şimdilik oluşan 4 aylık enflasyon farkına göre, mevcutta 20 bin TL olan en düşük emekli maaşına da enflasyon farkı kadar zam yapılması halinde yapılan hesaplamada yeni rakam 22.928 TL oluyor. Aynı hesaplama doğrultusunda 25 bin TL emekli maaşı olan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 4 aylık enflasyon farkına göre 28 bin 660 TL'ye, 30 bin TL alan bir emeklininki de 34.392 TL'ye çıkıyor.

MAYIS AYI ENFLASYON TAHMİNİ NE?

Diğer yandan AA Finans'ın mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketinin sonuçları da geldi. AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Haziran Cuma günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin mayısta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,65 oldu. Ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,20 ile yüzde 2,35 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,40 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, nisan ayında yüzde 4,18 artış göstermişti.

Söz konusu mayıs ayı enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde 5 aylık enflasyon farkının SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 16,53, memur ve memur emeklisi için ise 12,33 olması bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE MAAŞ ZAM TABLOSU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, mayıs ve haziran ayı enflasyon tahminleri de belli oldu. Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu.

Bu tahminlere göre hesaplama yapıldığında; SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam 18,58, memur ve memur emeklisinin alacağı zam ise 14,31 olarak çıkıyor.