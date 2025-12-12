2026 asgari ücret zam pazarlığı başlıyor! Erdoğan'ın çağrısı sonrası gözler masadaki rakamlarda... Bir ilk olabilir!

2026 asgari ücret zam pazarlığı başlıyor. 7'den 70'e evlisi, bekarı, yaşlısı, genci milyonlar nefesini tuttu 2026'da asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2026 asgari ücret ne kadar olacak? sorularına yanıt ararken; beklenen gün geldi çattı. Komisyondaki kriz ise henüz aşılmadı. Son ana kadar kriz çözülmezse tarihte bir ilk olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 'asgari ücret' çağrısı bir anda gündeme otururken, masadaki rakamların güncellenebileceği konuşuluyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı. Komisyonun ilk toplantısı bugün yapılacak.

GÖZLER SAAT 14.00'TEKİ TOPLANTIDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen hafta, işçi kesimini temsil eden Türk-İş ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) bugün saat 14.00'teki toplantıya davet etmişti.

TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILMAYACAK MI?

Ancak görüşmeler komisyon yapısı tartışmasıyla başlıyor. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, komisyon yapısında değişiklik yapılmazsa toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplantıya katılıp katılmayacağına ilişkin soruya "Sözümün arkasındayım" yanıtını verdi.

Türk-İş komisyonda işveren ve hükümetin, işçi kesiminin itirazlarına rağmen karar alabilmesine karşı çıkıyor. Sendikanın geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan işçi, işveren ve hükümetin 5'er üyeyle temsil edildiği komisyondaki hükümet temsilcisi sayısının 5'ten 1'e düşürülmesini önermişti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise taleplerine ilişkin önerilerin yazılı bir belgeyle sunulmasını beklediklerini söylemişti.

TARİHTE BİR İLK OLACAK

Eğer Türk-İş toplantıya katılmazsa tarihte bir ilk olacak ve milyonlarca çalışanın 2026’da alacağı ücretle ilgili kritik süreç, işçi tarafı olmadan ilerleyecek.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Ankara'da, TİSK'in 29'uncu Olağan Genel Kurulu'nda işveren kesimine seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret tespitine ilişkin "Ellerini taşın altına koyma" çağrısı yapmıştı.

"İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok.” diyen Erdoğan şöyle devam etmişti: "İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil olması bizim için vazgeçilmez. Bu ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmadığında sömürü ve adaletsizliğe giden yol önümüzde açılacaktır. İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerde baktığımız yer hak, adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı bir sistem hepimizin önceliğidir."

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni asgari ücret için beklentiler yüzde 20 ile 30 arasında. Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa 26 bin 524 lira, yüzde 25 zam yapılırsa 27 bin 630 lira, yüzde 30 zam yapılırsa 28 bin 735 liraya ulaşmış olacak. Metropoll Araştırma’nın anket sonuçlarına göre Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 75’i, net asgari ücretin en az yüzde 50 zamla 33 bin 150 TL’ye çıkarılmasını istedi. Araştırma şirketi Loginsight’ın çalışmasına göre ise patronların ortalama asgari ücret beklentisi ise 27 bin 800 TL oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yasaya göre; 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin ayın sonuna kadar belirlenip duyurulması gerekiyor. Toplantı yeter sayısı için de 10 komisyon üyesinin katılması yeterli.