2026'da o da artacak! İsa Karakaş 'Bu farkı göz ardı etmemeli' uyarısı yaptı

Kıdem tazminatı ne kadar olacak? Emeklilik planı yapanların merak ettiği konulardan bir tanesi de 2026 yılında kıdem tazminatında ne kadar artış olacağı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan çok sayıda çalışanın merak ettiği kıdem tazminatı ile ilgili değerlendirme geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında İsa Karakaş, "İş Kanunu'na göre, işçinin yıllık kıdem tazminatı, en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesini aşamaz. Eski dönemde tavan aşımı para ve hapis cezası gerektirirken, 2003'te yürürlüğe giren yeni İş Kanunu ile bu cezalar kaldırıldı. Yargıtay içtihatları ise, ocak ve temmuz aylarında güncellenen memur maaş katsayılarına bağlı olarak tavanın aşılmaması gerektiğini vurgular. Asgari ücretle çalışanlar için ise kıdem tazminatı, asgari ücret artış oranında yükselmek zorundadır" hatırlatmasını yaptı.

GÜNCEL KIDEM TAZMİNATI NE KADAR?

Kıdem tazminatı tavanının, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi baz alınarak hesaplandığını belirten Karakaş, 1 Temmuz 2025 - 31 Aralık 2025 döneminde tavanın 53.919,68 TL olarak uygulandığını söyleyip bu sınırın önceki dönemde 46.655,43 TL olduğunu vurguladı.

Yeni tavanın, 1 Ocak 2026 itibarıyla memur maaş zamlarına paralel olarak yeniden hesaplanacağını ve 31 Temmuz 2026'ya kadar geçerli olacağını aktardı.

2026 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLACAK?

2026 yılında kıdem tazminatı tavanının, memur maaşlarına yapılacak zamla doğrudan yükseleceğini söyleyen Karakaş, zam hesaplamasında toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkının esas alındığını belirtti.

"Şu ana kadar temmuz-kasım dönemi kümülatif enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen %11 ilaveyle toplam %17,57 gerçekleşti" diyen Karakaş, "Orta Vadeli Program'da 2025 yıl sonu enflasyon hedefi revize edilerek %28,5'e çıkarıldı. Merkez Bankası raporları ise %31-33 bandını işaret ediyor. Düşük kasım enflasyonunun ardından aralıkta da beklentilerin altında bir veri bekleniyor; yıl sonu enflasyon %32'yi aşmayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda Karakaş, Ocak 2026 memur maaş zammının yüzde 11 toplu sözleşme rakamıyla beraber en az yüzde 19 azami oranında artış olabileceğini söyledi. "Hem oransal hem seyyanen artış, tavanı olumlu etkileyecek" diyen Karakaş, en güçlü senaryoda ortalama %20 zamla tavanın, 53.919,68 TL'den yaklaşık 64.703 TL seviyesine yükselebileceğini aktardı.

Karakaş, "Bu artış, yüksek maaşlı çalışanlar için her hizmet yılı başına ekstra 10.784 TL anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Örnek hesap da yapan Karakaş, aylık 135 bin TL brüt maaşı olan bir çalışanın, bugün emekli olması halinde her yıl için en fazla 53.919,68 TL alabileceğini fakat 2026 Ocak veya öncesi temmuza kadar beklerse, tahmini 64.703 TL üzerinden hesaplanacağını söyledi.

Karakaş "Erken emeklilik, her yıl başına yaklaşık 10.784 TL kayıp oluşturur. Emeklilik veya tazminatlı ayrılık planlayanlar bu farkı göz ardı etmemeli" uyarısında bulundu. Devamında Karakaş "Asgari ücretliler için ise 31 Aralık 2025'e kadar kıdem 26.005,50 TL üzerinden hesaplanır. 2026'da yeni asgari ücretle en az %25 artış bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Kıdem tazminatında işten ayrılma tarihinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Karakaş, planlama yapanların bu güncellemeleri dikkate alarak hareket etmesi gerektiğini aktardı.