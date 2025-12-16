FİNANS

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı: 'Son bir dokunuş Erdoğan'dan'

Asgari ücret ne kadar olacak? Akıllardaki tek sorunun cevabı ise önümüzdeki günlerde belli olacak. Bir çok kalemi etkileyen asgari ücret için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Bu yıl TÜRK-İŞ'in katılmadığı toplantılarda 2026 asgari ücreti belli olacak. Ekonomist Muhammed Bayram, asgari ücret için rakam vererek önemli açıklamalarda bulundu.

Ezgi Sivritepe

Asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret için komisyon bir araya gelmişti. 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026'da ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri bu yıl TÜRK-İŞ'in katılmaması ile başladı. TÜRK-İŞ, komisyonda değişikliğin yapılmaması durumunda toplantılara katılmayacağını ifade etmişti.

TÜRK-İŞ'in toplantıya katılmaması tepkilere neden olurken asgari ücretli komisyon görüşmelerinden ne kadar zam alacağını merak ediyor. Ekonomist Muhammed Bayram, Ülke TV'de yaptığı açıklamada asgari ücret için önemli açıklamalarda bulundu.

GÖZLER 18 ARALIK'TA

Bayram, 18 Aralık 2025 Perşembe günü ikinci kez toplanacak komisyon için ipucularını paylaştı. Bayram, TÜRK-İŞ'in toplantıya katılmamasının bu yıla damga vurduğunu kaydetti. Bayram, geçen yıl da işçi sendikasının masadan kalktığını hatırlatarak, "Masadan kalkmasaydı 22 bin 104 TL, 25 bin TL olacaktı. Bu rakamı belirleme yetkisi işçi ve işverende ama maalesef bu toplantıda biraz politiza olunmuş bir durum var bence" sözlerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücreti devletin belirlediği bir durum varmış gibi davranıldığını kaydeden Bayram, "Yıl sonu enflasyon farkı da yüzde 31-32 oranında olacak. TÜRK-İŞ'in açlık sınırı ise 29 bin 282 TL. Şu anki asgari ücret ise 22 bin 104 TL. İşverene maliyeti ise 30 bin 621 TL. Yani işveren tarafı hem kendi adına hem de işçi adına sigorta primi ödüyor" şeklinde konuştu.
"İŞVEREN BELİRLEYECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde TİSK'in genel kuruluna katıldığını ve asgari ücret görüşmelerinde elini taşın altına konulması gerektiğini hatırlattığını belirten Bayram, "Devlet asgari ücretten vergi almayarak çok ciddi bir vergiden geçmiş durumda. İşçi tarafı toplantıya katılmıyor, devlete topu atmak için. İşveren belirleyecek aslında bu rakamı. Devlet işçiyi ezdirmemek için önlemler alacak" dedi.

RAKAMI AÇIKLADI!

Senaryoların yüzde 25'ten yüzde 35'e kadar yükseldiğini kaydeden Bayram, "En yüksek ihtimalle yüzde 28 olacağını düşünüyorum. 2026 bütçe görüşmelerinde sigorta gelirlerinin tahmini artış oranı yüzde 28 olarak belirlendi. Bundan dolayı bu rakamın üzerinde duruyorum" sözlerini sarf etti.
ERDOĞAN MÜDAHALE EDECEK Mİ?

Asgari ücretin 30 bin TL'ye tamamlanıp tamamlanmayacağını da cevaplayan Bayram, "Oransal zam ne olursa olsun alım gücünü koruyamadıktan sonra bu rakamların hiçbir önemi yok. Bu toplantı çok politize oldu. Son bir dokunuşla Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 bin TL'ye tamamlanacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"YAPILAN ZAM ERİDİ"

Enflasyon ile mücadelede başarıya ulaşmaya başlanıldığını kaydeden Bayram, önemli olanın alım gücünün korunması olduğunu kaydetti. Ara zammın bu yıl yapılması gerektiğini belirten Bayram, "Şu anda enflasyon yüzde 31. Sene başında yüzde 30 zam yapılmıştı asgari ücrete. Zaten şu anda yapılan zam eridi" dedi.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026'da ara zam beklemediğini bundan dolayı asgari ücretin 30 bin TL'ye tamamlanabileceğini belirterek, "Komisyon görüşmeleri 4. toplantıya kalmaz, 3. toplantıda biter" deyip sözlerini noktaladı.

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
