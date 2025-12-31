2026 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI için heyecan başladı! Bu yıl bir ilk... Yüzde 70 azaldı, uzun kuyruklar artık yok

2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları bu akşam heyecanlı bekleyişin ardından belli olacak. 800 milyon TL'lik büyük ikramiye için 2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba (bugün) yapılacak. Bilet satın alan vatandaşlar kazanan numaraları öğrenmek için Milli Piyango bilet sorgulama ekranlarına kilitlenecek. Vatandaşlar "2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken; bu yılki çekiliş öncesi ise bir ilk yaşandı.

UZUN KUYRUKLAR YOK, SESSİZLİK HAKİM

800 milyon TL'lik yüksek ikramiyeye rağmen; önceki yıllarda bilet bayileri ve gezici satıcıların çevresinde oluşan kalabalıklar bu yıl yerini sessizliğe bıraktı.

Geçmiş yıllarda oluşan kalabalıklar dikkat çekiyordu.

SEYYAR BAYİ SATIŞLARI YÜZDE 70 DÜŞTÜ

Nefes'te yer alan habere göre; İstanbul Milli Piyango Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yazıcı, özelleştirme öncesinde basılan ve satılan bilet sayılarının bilindiğini ancak artık bu verilerin bayilerle paylaşılmadığını belirtirken, kendi gözlemlerine göre satışların yaklaşık yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi.

Klasik piyangoya olan ilginin azalmasında dijital satışların yanı sıra online bahis ve şans oyunlarının da etkili olduğunu ifade etti.

YÜZLERCESİ KAPANDI

Geçmiş yıllarda yılbaşı döneminde İstanbul’da 2.000 civarındaki sokak bayisinin aktif olduğunu, bugün ise bu sayının 300 kişiye kadar düştüğünü belirten Yazıcı, “Sokakta piyango satışı bu işin ruhuydu. Yaklaşık 90 yıldır süren bir gelenekti. Şimdi neredeyse tamamen bitti” dedi.

Bu yıl bilet fiyatları çeyrek 200 TL, yarım 400 TL, tam 800 TL olarak belirlenirken, Yazıcı en çok çeyrek biletin tercih edildiğini vatandaşların ise bilet alımlarını ağırlıklı olarak kredi kartıyla yaptığını belirtti.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2025 Çarşamba bu akşam saat 18.30'da başlayacak ve saat 23.30'a kadar devam edecek.

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI BURADA OLACAK!

2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Büyük ikramiyenin tam 800 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet MPİ sorgulama sayfasından kolaylıkla öğrenilebilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE DAĞITILACAK İKRAMİYE TUTARLARI

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL olacak.

Sonrasında sırasıyla 80 milyon TL, 8 milyon TL, 2 milyon TL, 1.2 milyon TL, 120 bin TL, 60 bin TL, 30 bin TL, 12 bin TL, 8 bin TL, 5 bin TL, 2400 TL, 1600 TL, 800 TL, 800 bin TL teselli ikramiyesi olmak üzere toplamda 4.644.700.000 TL tutarında toplam ikramiye dağıtılacak.