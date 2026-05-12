Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 24 ay geri ödemesiz, 10 milyon dolarlık finansman imkanı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu. Erdoğan, dünyada süren savaş ve küresel krizlere değinirken "Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Ülkemizi ateş çemberinden koruyoruz" mesajı verdi.

"REKORLARLARDA ÇİFTÇİLERİN ALIN TERİ VAR"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene rekorlar kırıyorsa bunda çiftçilerin alın teri var.

"TARIMSAL ÜRETİM VE GIDA ARZ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavram küresel ölçekte öne çıktı. Tedbirlerimiz aldık, gıda emniyetini sorunsuz sağlamayı başardık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş ülkemizi koruyoruz.

Geçtiğimiz yıl 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl rakamı 939 milyar liraya çıkardık.

Büyükbaş destek programımız meyvelerini vermeye başladı. Küçükbaş destek programımızda ise başvurular tamamlandı. İlk teslimleri önümüzdeki ay yapacağız.

Başvurular 12 Haziran'a kadar devam edecek.

Tarımda hangi ürünün nerede ekileceğini belirlediğimiz üretim planlamasında 2 yılı geride bıraktık.

YENİ DESTEK PROJESİNİ DUYURDU

Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi'ni bu yıl başlatıyoruz.

-İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız.