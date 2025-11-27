FİNANS

2026 yemek kartı ücreti ne kadar olacak? Çalışanlar dikkat: Oran belli oldu

Yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak tespit edildi. Şimdi milyonlarca çalışan yemek kartı ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. 2026 yemek kartı ücreti de bu çerçevede netleşmiş oldu. İşte 2026 yemek kartı ücreti ile ilgili detaylar...

2026 yemek kartı ücreti ne kadar olacak? Çalışanlar dikkat: Oran belli oldu
Hande Dağ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedildi. Peki, 2026 yemek kartları ne kadar olacak?

2026 yemek kartı ücreti ne kadar olacak? Çalışanlar dikkat: Oran belli oldu 1

2026 YEMEK KARTI ÜCRETİ

Milyonlarca çalışan maaş zamlarının yanı sıra yemek kartı ücretlerinin de 2026 yılında ne kadar olacağını merak ediyordu. Buna göre; yemek kartı ücretlerinin 2026 yılı günlük fiyatı da netlik kazandı. NTV'de yer alan habere göre; yemek kartı ücretleri şu anda en düşük 240 lira + KDV olarak uygulanıyor ve Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 olduğu için yemek kartının günlük yemek ücreti KDV hariç tutarının 301,17 liraya çıkması bekleniyor.

2026 yemek kartı ücreti ne kadar olacak? Çalışanlar dikkat: Oran belli oldu 2

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti. Bakan Şimşek, konuya ilişkin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti. Yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini anımsatan Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak" diye konuştu.

2026 yemek kartı ücreti ne kadar olacak? Çalışanlar dikkat: Oran belli oldu 3

Anahtar Kelimeler:
Yemek kartı Yeniden Değerleme Oranı yemek
