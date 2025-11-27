FİNANS

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Altın fiyatlarında son durum altın yatırımcısı tarafından dikkatle takip ediliyor. Dalgalı seyrine bir süre devam eden altında şimdi ise sakin bir seyir yaşanıyor. Ancak yatırımcı altında bundan sonra nasıl bir hareket yaşanacağını merak ediyor. Finans analisti İslam Memiş'ten altın fiyatlarına dair dikkat çeken değerlendirmeler gelirken altın alımı ile ilgili de çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Peki, gram altın ne kadar oldu? İşte 27 Kasım 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları ve yorumları...

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu
Hande Dağ

Altın düşüş mü yükseliş mi gösterecek? Altın fiyatları ne kadar olacak? Altın yatırımcısının gözü ekranlardaki fiyatlarda. Bu nedenle altındaki her hareket dikkatle takip ediliyor. Sert hareketlerin ardından dalgalı ve sakin bir seyir izleyen altında yönün ne olacağı araştırılıyor. Finans analisti İslam Memiş ise çarpıcı altın yorumlarında bulundu. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Kasım 2025 Perşembe güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

O olmadan altın almayı tercih etmem İslam Memiş net konuştu 1

"SAKİN BİR PİYASA BEKLEYECEĞİMİZİ İFADE ETMİŞTİK"

Haber Global canlı yayınında altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yarın piyasalar kapalı Amerika'da. Dışarıda bir aksiyon yok. Yani piyasa sakin zaten sakin bir piyasa bekleyeceğimizi ifade etmiştik. Papa'nın Ankara, İznik, İstanbul ziyaretleri var. Orada vereceği mesajlar önemli. Dışarıdan yine Venezuela Amerikan gerginliği takip ederken Rusya Ukrayna tarafındaki barış haberi gelir mi? Bu hafta önemliydi. Trump açıklama yaptı. Çok yakınız dedi anlaşmaya. Umarım dedi en kısa zamanda bu işi bitireceğiz. Muhtemelen benim kişisel tahminim ve öngörüm 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasalarda bir barış haberi, bir anlaşma haberi gelecek ve Ocak olur, Şubat olur bilemiyoruz ama benim kişisel öngörüm 2026 yılının ilk çeyreğinde Rusya Ukrayna barışı gelir. Bu piyasaları kısa vade rahatlatır. Ondan sonra yine farklı aksiyonlara geçeriz. Ama bu tarafta işler iyi gibi duruyor. Papa'nın mesajları önemli olacak. Bu tarafta da Ortadoğu ile alakalı gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki yeni hamleler olacak mı? Takip etmeye devam edeceğiz.

O olmadan altın almayı tercih etmem İslam Memiş net konuştu 2

"RUSYA UKRAYNA'DAN BARIŞ GELMEDEN BEN ALTIN ALMAYI ŞAHSEN TERCİH ETMİYORUM"

(Altın) Kabaca böyle 4000 - 4200 dolar aralığında gidip geliyor. İşte bazen 4168 dolar oluyor. Bazen 4150 dolar oluyor. Böyle bir gelgit yapıyor. Yıl sonuna kadar böyle oyalamaya devam edecekler. Ama herkesin bir kişisel kanaati vardır ya, bir hissiyatı vardır, teknik analiz çalışması vardır, benim teknik analiz çalışmam bana diyor ki, ha bu bir ay olur, 2 ay olur ama 4.000 dolar seviyesi üzerindeki altın bana pahalı diyor, benim hissiyatım. O yüzden ben teknik çalışmalarda yine o mesela Ocak, Şubat ayları da olabilir... Rusya Ukrayna'dan barış gelmeden ben altın almayı şahsen tercih etmiyorum.

O olmadan altın almayı tercih etmem İslam Memiş net konuştu 3

Ama uzun vadeli yatırımcı tabii almaya devam etmeli. Ons altınla biz işlem yaptığımız için bizim pozisyonlar farklı oluyor. Gram altın yatırımcısı almaya devam etsin. Onlar için problem yok. Ama ben düşüş yönlü beklentim devam ediyor"

O olmadan altın almayı tercih etmem İslam Memiş net konuştu 4

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

O olmadan altın almayı tercih etmem İslam Memiş net konuştu 5

27 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 13.49 itibarıyla 4.153 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 13.35 itibarıyla 5.670 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 13.36 itibarıyla 9.269 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 13.36 itibarıyla 18.539 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 13.46 itibarıyla 38.674 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 13.46 itibarıyla 94.039 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.673,34
5.674,09
% -0.15
15:25
Ons Altın / TL
176.388,26
176.451,93
% -0.18
15:40
Ons Altın / USD
4.156,61
4.157,17
% -0.18
15:40
Çeyrek Altın
9.077,35
9.277,14
% -0.15
15:25
Yarım Altın
18.097,96
18.554,29
% -0.15
15:25
Ziynet Altın
36.309,40
36.995,09
% -0.15
15:25
Cumhuriyet Altını
38.861,00
38.871,00
% -0.06
14:57
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları İslam Memiş ata altın canlı altın fiyatları güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları
YORUMLARI GÖR
Okuyucu Yorumları
ekonomi ortafa sen Ukrayna rusyayi bekle belki rüyanda görürsün barışı
belki artar belki artmaz.
