24 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 24 Şubat 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

24 Şubat altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen kişiler ile 14, 18 ya da 22 ayar altın bilezik alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 17 Şubat Perşembe günü, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında Şubat ayı faiz kararını Para Politikası Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmişti. Toplantının ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada yüzde 14 olan politika faizinin sabit bırakıldığı duyurulmuştu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altında son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Şubat ayının dördüncü haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 24 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

24 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

24 Şubat Perşembe günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 775,24 TL , satış fiyatı ise 802,16 TL oldu.

https://www.mynet.com/kapalicarsi-arsiv-altin-arsiv-goruntuleri-6930686-myvideo

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

24 Şubat Perşembe günü 18 ayar altın alış fiyatı 619,72 TL, satış fiyatı ise 620,14 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

24 Şubat Perşembe günü 14 ayar altın alış fiyatı 468,34 TL, satış fiyatı ise 564,49 TL oldu.

