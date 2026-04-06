Kapat
'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

Çalışmadan sigortalı gösterilip emekli olanlar veya olmak isteyenlerle ilgili SGK'nın denetimleri devam ediyor. SGK uzmanı İsa Karakaş, 'Sahte sigortalılık' ve 'sahte/naylon iş yerleri' ile ilgili son verileri aktararak dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Hande Dağ

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) kayıt dışı istihdam ve sahtecilikle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalar biliniyor. Son olarak SGK Başuzmanı İsa Karakaş, sahte emeklilik ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altında yeni haftada yeni tablo: Uzman isimden kritik uyarı Altında yeni haftada yeni tablo: Uzman isimden kritik uyarı

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, "'Gerçek ve fiilî olarak çalışmadan SSK’lı olarak emekli olurum' hayali kuran binlerce kişi, bugün hem maaşından oluyor hem de ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor" ifadelerini kullandı.

Veri ambarındaki milyonlarca veriyi yapay zekâ ve algoritmalarda işleyen Kurumun, fiilen çalışmadığı hâlde kâğıt üzerinde sigortalı gösterilenleri tek tek ayıkladığını vurgulayan Karakaş, 'Sahte sigortalılık' ve 'sahte/naylon iş yerleri' ile yürütülen mücadeleyi düzenli olarak aktardığını belirterek kesinleşen son verilerin, durumun vahametini ve denetimin gücünü gözler önüne serdiğini kaydetti.

"ŞARTLARIN BİRİ BİLE EKSİKSE, YOK HÜKMÜNDE"

Karakaş "Unutulmamalıdır ki; SGK, özel sigorta değildir. Yasal şartlar geçekleşmeden prim ve belgeler verilmiş olsa bile 4/1-a (SSK) sigortalılığı mümkün değildir. Keza SGK mevzuatı uyarınca sigortalılık bir "hak" olduğu kadar, bir işverene bağımlı, ücret karşılığı ve fiilen gerçek çalışma şartlarına bağlıdır. Bu şartların biri bile eksikse, o sigortalılık SGK nezdinde yok hükmündedir" uyarısını yaptı.

SGK'nın 2016'dan beri yürüttüğü 'Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi' ile hata payını neredeyse sıfıra kadar indirdiğini vurgulayan Karakaş, sistemin nasıl işlediğini de anlattı. Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Devasa Veri Taraması: 2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4,6 milyon iş yeri büyüteç altına alındı.
Akıllı Algoritmalar: 100’e yakın parametre (prim ödeme alışkanlıkları, çalışan sayısı, iş kolu uyumu vb.) kullanılarak "sahte olma ihtimali yüksek" iş yerleri anlık olarak listeleniyor.
Hızlı Müdahale: Eskiden bin günden fazla süren tespit süreleri, dijital takip sayesinde 360 günün altına çekildi. Bu sayede hem vatandaşın daha fazla mağdur olması engelleniyor hem de kamu zararı büyümeden önleniyor."

Projenin 2025'e kadar uzanan 16 farklı uygulama evresinde çarpıcı sonuçlara ulaşıldığını belirten Karakaş, özellikle 15. ve 16. faz çalışmalarında, denetlenen iş yerlerinin büyük bir kısmının tamamen sahte olduğunun tescillendiğini aktardı. Karakaş bununla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"15. Faz Sonuçları: 128 sahte iş yerinde 18.191 sahte sigortalı bulundu; 487,5 milyon TL'lik borç tespit edildi.

  1. Faz Sonuçları: 195 sahte iş yerinde 20.578 sahte sigortalı ortaya çıkarıldı; 1,27 milyar TL'lik kamu zararı hesaplandı.
    Genel Toplam: Bugün itibarıyla tam 3.273 sahte iş yeri üzerinden bildirim yapılan 245.740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edilmiş durumda"

"SAHTE SİGORTA YAPTIRMANIN FATURASI SADECE SİGORTANIN SİLİNMESİYLE BİTMİYOR"

Sahte sigorta yaptırmanın faturasının yalnızca sigortanın silinmesiyle bitmediğini vurgulayan Karakaş, sürecin nasıl işlediğini şu ifadelerle aktardı:

"Kodlama: Şüpheli iş yerlerine "1" veya "T" kodları konularak hizmet bildirimleri durduruluyor.
Maaş İadesi: Eğer kişi sahte hizmetlerle emekli olmuşsa, bağlanan maaşlar kesiliyor ve bugüne kadar ödenen tüm tutarlar gecikme zammı ve faiziyle geri isteniyor.
Sağlık Giderleri: Kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının o dönemde yaptığı tüm hastane ve ilaç masrafları kişiden tahsil ediliyor.
Adli Süreç: Hem sahte sigortalılar hem de bu tezgâhı kuranlar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor"

"SGK’NIN GELİŞMİŞ DENETİM AĞI, ENİNDE SONUNDA BU SAHTECİLİĞİ YAKALAR"

"Sahte SSK, emeklilik değil, gerçek felaket getirir" diyen Karakaş, SGK emekliliğinin yasaya dayalı olduğunu, yasal şartlara uymadan birilerine para vererek ya da bir tanıdığın yanında 'hatır için' çalışıyor görünmenin yalnızca kağıt üzerinde bir güvence gibi görünse de neticesinin hüsran olduğunu söyleyip, "SGK’nın gelişmiş denetim ağı, eninde sonunda bu sahteciliği yakalar. Geleceğinizi ipotek altına almayın; gerçek ve fiilî çalışmaya dayanmayan hiçbir sigorta priminin size huzurlu bir emeklilik sağlamayacağını unutmayın" uyarısında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dijital platformlara ek maliyet kapıdaDijital platformlara ek maliyet kapıda
Yurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte koruduYurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte korudu

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ekonomi yönetiminde çuvalladıkları için şimdide emekli maaşlarına göz diktiler primler ödendiyse kişi çalışmış yada çalışmamış ne farkeder sorun olmaması lazım emeklilikleri iptal edilenden maaşlar geri isteniyor peki kişinin bu zamana kadar ödediği primleride iade edecekmisiniz yoksa üstüne mi yatacaksınız?
Avrupa'da çalışıp Türkiye'de toplu para ödeyerek kim emekli parayı alırken iyiydi ya
peki bu işyerlerinde çalışıp e devletten sigortasını görüp sgk da ara ara denetim yapmış aradan yıllar geçmiş dahte iş yeri diyor peki burada çalışan garibanın suçu ne
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

