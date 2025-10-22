FİNANS

25 liraya düştü, vatandaşlar almak için sıraya girdi! "En fazla 2 kilo satıyoruz"

Karadeniz'de balık sezonu tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşlar balık fiyatlarını merak ederken en ucuz hamsi Ordu'nun Fatsa ilçesinde tezgahlarda 25 liradan yerini aldı. Hamsi fiyatının 25 TL'ye düştüğünü gören vatandaşlar, sıraya girdi. Tezgahlarda balıkların fiyatına 'Şaka değil gerçek' diyerek satışa sundular.

Karadeniz'in hamsi bereketi, Fatsa ilçesinde yüzleri güldürdü. Balıkçı tezgahlarında hamsi fiyatının 25 TL'ye düştüğünü gören vatandaşlar, adeta sıraya giriyor. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarda yerini alan hamsiler, kısa süre içerisinde tükenirken balıkçılar, herkesin yiyebilmesi için bir kişinin en fazla 2 kilogram alabileceğini belirtiyor.

"HAVA ŞARTLARI İYİ OLURSA BU FİYAT DEVAM EDER"

Fatsa'da uzun yıllardır balıkçılık yapan Samet İlişe, sezonun oldukça bereketli geçtiğini belirterek, "Halkımızı tezgahımıza bekliyoruz. Şu anda hamsi 25 TL'den vatandaşlarımızın hizmetindedir. Fatsa'ya hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Hava şartları iyi gittikçe bu fiyatlar da devam eder" dedi.

"İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Balıkçı Faruk İlişe, hamsinin bol çıkmasından ve vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyleyerek, "Biz burayı kurduğumuz günden beri kaliteli ve uygun fiyatlı balıkları sunuyoruz. Şu anda hamsi 25 TL. Havalar böyle giderse bu fiyatlardan satmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise bu sezon hem bol hem de uygun fiyatlı hamsi tüketmenin mutluluğunu yaşıyor. Fatsalı Yaşar Parlayan, "Şu anda en bol ve en ucuz hamsi Fatsa'da. Herkesi balık yemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

