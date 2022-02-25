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25 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 25 Şubat 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

25.02.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları dün sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte daha çok araştırılmaya başlandı. 25 Şubat 22, 18, 14 ayar altın bilezik fiyatları da bu çatışma halinden nasibini aldı. Vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı araştırmaya devam ediyor. İşte 25 Şubat 2022 Cuma 14, 18 ve 22 ayar gram altın bilezik fiyatları...

25 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 25 Şubat 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

25 Şubat altın bilezik fiyatları yatırım yapmak isteyen kişiler ile 14, 18 ya da 22 ayar altın bilezik alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 25 Şubat Perşembe günü, Rusya ve Ukrayna krizi son noktaya vardı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonunda Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline kadar vardı. Bu savaş hali yüzünden altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Şubat ayının dördüncü haftası 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam edecek. Peki 25 Şubat 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

25 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

25 Şubat Cuma günü günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 800,68 TL , satış fiyatı ise 822,80 TL oldu.

https://www.mynet.com/kapalicarsi-arsiv-altin-arsiv-goruntuleri-6930686-myvideo

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

25 Şubat Cuma günü 18 ayar altın alış fiyatı 635,06 TL, satış fiyatı ise 635,25 TL oldu.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

25 Şubat Cuma günü 14 ayar altın alış fiyatı 485,51 TL, satış fiyatı ise 593,69 TL oldu.

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çeyrek altın
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