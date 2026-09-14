BİM'e Philips kahve makinesi geliyor! 22-23-25-27 Eylül BİM Aktüel Kataloğu

BİM market raflarında 22, 23, 25 ve 27 Eylül tarihlerinden itibaren TCL 75 inç Google TV, mobilyada Pafu katlanır koltuk takımları ve çalışma masaları ile Casio ve G-Shock öne çıkıyor. Mutfakta Paşabahçe cam ürünler, Emsan fincan takımı ve döküm kek kalıpları raflarda yer buluyor. Ayrıca ayçiçek yağı gibi temel gıdalar, deterjan, bebek bezi ve Kiğılı parfümler kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

22 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Toffifee karamelli fındık kremalı bütün fındıklı çikolata 200 g 149 TL

Merci stick çikolata 400 g 399 TL

Rafık ceviz içi 200 g 115 TL

Doritos mısır cipsi 125 g 49,50 TL

Simbat mısır kavurgası 200 g 27,50 TL

Züber protein bar çeşitleri 45 g 69 TL

Bulut çamaşır yumuşatıcısı 5 l 139 TL

Jenny & Willy premium bebek bezi aylık paket 419 TL

Persil sık yıkananlar toz deterjan 9 kg 389 TL

Doa ultra çamaşır suyu 750 ml 49 TL

Miss sıvı bulaşık deterjanı 4 kg 129 TL

Solo yüzey temizlik havlusu 85 TL

Aynes Kidy süt çeşitleri 180 ml 13,50 TL

Turna ayçiçek yağı pet şişe 5 l 449 TL

Aynes %1,5 yağlı süt 200 ml 13,50 TL

Otat yarım yağlı tost peyniri 1500 g 399 TL

Pınar az yağlı beyaz peynir 900 g 219 TL

Pınar tam yağlı tost peyniri 700 g 299 TL

23 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

TCL 75 inç 4k ultra hd google tv 75v6d 48,900 TL

Darel çalışma masası 1,550 TL

Pafu Sando tekli katlanır yataklı koltuk 7,950 TL

Pafu Sando ikili katlanır yataklı koltuk 12,950 TL

Pafu Fuwa fonksiyonel mekanizmalı oyuncu koltuğu 6,250 TL

Pafu Kado yataklı köşe koltuk takımı 22,750 TL

25 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Paşabahçe Dunes meşrubat bardağı 3'lü set 199 TL

Paşabahçe Dunes su bardağı 3'lü set 179 TL

Emsan İstanbul Porselen Lale model kahve fincan takımı 12 parça 6 kişilik 999 TL

Glass in Love boncuk detaylı cam kahve fincan seti 8 parça 4 kişilik 229 TL

Rakle lüsterli ayaklı kahve yanı su bardağı 2'li 199 TL

Kahve/moka pot 3 cup kullanım 269 TL

English Home alüminyum döküm kek kalıbı çeşitleri 399 TL

Benante akasya kesme/sunum tahtası 239 TL

Benante bambu tabanlı kapaklı kek fanusu 219 TL

Pasta/kek taşıma kabı 119 TL

Okyanus tek fiyat silikon ürünler 69 TL

Kelepçeli kek kalıbı 419 TL

Wexta çocuk valiz 999 TL

Sevimli canavarlar toka çeşitleri 2'li 59 TL

Brillant dijital baskılı halı 649 TL

Maisonette yüz havlusu 79 TL

Kopanakili yastık kılıfı 2'li 159 TL

Fitilli pantolon kadın 189 TL

Ören Bayan tığ seti 5'li 149 TL

Mini ultra keskin makas 79 TL

Kesim bıçağı 75 TL

Çift uçlu cımbız 39 TL

Ören Bayan punch iğne 169 TL

Ören Bayan punch iğne seti 3'lü 189 TL

27 Eylül 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,550 TL

Philips EP3341/50 tam otomatik espresso makine 15,900 TL

Heifer Quiclean Pro şarjlı kablosuz süpürge 4,900 TL

Arnica Cyclone elektrikli süpürge 4,250 TL

Kumtel TTM-10 siyah tost makinesi 3,750 TL

TCL 43S5K 43 inç full hd qled android tv 16,990 TL

Senna 32SQ80F2HA 32 inç frameless hd whale os 10 android qled tv 8,990 TL

Senna 55UQ9500F 55 inç frameless ultra hd qled google tv 21,990 TL

Senna 43WF7500FQ 43 inç frameless fhd whale os 10 android qled tv 12,990 TL

Dijitsu 50DQ40000 50 inç 4k ultra hd qled google tv 18,990 TL

Kumtel gıda termometresi 149 TL

Lego çeşitleri 499 TL

Piccolo Mondi oyuncak parlak motosiklet 359 TL

Piccolo Mondi oyuncak parlak spor araba 179 TL

Piccolo Mondi metal iş araçları 229 TL

Matchbox özel lisanslı araçlar 149 TL

Barbie oyuncak bebek 269 TL

Bu içerik 25 Eylül 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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