ŞOK'a kahve makinesi geliyor! 23-29 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Bu hafta ŞOK markete evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliyor! Teknoloji tutkunları için Grundig 4K Smart QLED TV'ler ve Onvo Google TV geniş ekran deneyimi sunarken, mutfağını yenilemek isteyenleri Nespresso kapsül kahve makinesi, Güral Porselen takımları ve Paşabahçe şık cam ürünleri bekliyor. Ayrıca Penti çoraplar, şık pijama takımları ve Letoon casual ayakkabılar da reyonlarda yerini alıyor. İndirimleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın!

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Paşabahçe otto renkli su bardağı seti 6'lı 399 TL

Paşabahçe şelale çay bardağı seti 6'lı 225 TL

Paşabahçe etnik çay takımı 399 TL

Paşabahçe kuvars fincan/kupa 2'li 100 TL

Cambu cam hazneli termos 375 TL

Cambu everest borosilikat cam bardak 3'lü 150 TL

Pembe aynalı borosilikat cam fincan seti 225 TL

Kadın ribanalı slip 2'li 125 TL

Kadın desenli pijama takımı 699 TL

Kadın ribanalı bato slip 2'li 150 TL

Kadın kaşkorse pijama takımı yaka yırtmaçlı 699 TL

Kadın makyaj organizer çanta silindir model 250 TL

Kadın makyaj organizer çanta 275 TL

Nespresso inissia kapsül kahve makinesi 6,299 TL

Onvo 55 frameless 4K UHD Google QLED TV 19,799 TL

Kiwi 2'si 1 arada şarjlı mikser ve doğrayıcı 549 TL

Piranha tws kulaklık 9958 499 TL

Torima powerbank 20.000 mAh trm-1021 699 TL

Torima dijital print fotoğraf makinesi TRM-CMR18 1,249 TL

Şarjlı damacana pompası WTR-01 199 TL

Cam yuvarlak sunumluk & nihale 125 TL

Cam yuvarlak sunumluk & nihale 125 TL

Figürlü kupa çeşitleri 350 TL

Çift cidarlı cam borosilikat kupa 199 TL

Lüsterli borosilikat bardak çeşitleri 125 TL

Figürlü pipet 4'lü 150 TL

Güral Porselen porselen çay tabağı 6'lı 399 TL

Cam çay tabağı 6'lı 299 TL

Grundig kva 7230 delisia coffee espresso makinesi 15,499 TL

Grundig tcm 7061 D indüksiyonlu Türk kahve makinesi 7,699 TL

Grundig 55 GQ 850A 4K ultra HD 55" 140 ekran uydu alıcılı Google smart QLED TV 32,999 TL

Grundig 50 GQ 750A 4K ultra HD 50" 127 ekran uydu alıcılı Google smart QLED TV 22,999 TL

Grundig 75 GQ 750A 4K ultra HD 75" 190 ekran uydu alıcılı Google smart QLED TV 45,999 TL

Grundig 65 GQ 850A 4K ultra HD 65" 165 ekran uydu alıcılı Google smart QLED TV 40,999 TL

Bu içerik 22 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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