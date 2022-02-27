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27 Şubat Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

27.02.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Şubat Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 838 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 27 Şubat gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 27 Şubat 2022 altın fiyatları...

27 Şubat Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 27 Şubat 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın yedinci günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 838 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.462 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 27 Şubat 2022 Pazar günü altın fiyatları...

27 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

27 Şubat Pazar günü haftanın yedinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın önceki gün kapanışını 855,30 TL'den yaptı. Gram altın şu anda alış fiyatı 838,48 lira satış fiyatı 838,68 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.826,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.459,00 TL satış fiyatı 5.576,00 TL üzerinden işlem görmektedir.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.923,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.738,00 TL alış ve 2.798,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.462,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 27 Şubat itibariyle 1.367,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.399,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
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