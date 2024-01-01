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29 Aralık için karar alınmıştı! Otomobilde çifte tarife: İnternet sitelerinde kapatıldı, yeni fiyat listesi geliyor

01.01.2024 13:48 | Son Güncelleme:
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Otomobil piyasası 2024’e yeni kararlarla giriyor. Elektrikli otomobilde ithalat kararının detayları için piyasa açıklama beklerken Türkiye ile Birleşik Krallık arasında elektrikli araçlarda menşe kolaylığı 2027'ye kadar uzatıldı. Öte yandan otomobil markaları zam mesaisine başladı. İnternet sitelerinde sıfır otomobil liste fiyatları kapatıldı, yeni güncelleme sonrası fiyatların artması bekleniyor.

29 Aralık için karar alınmıştı! Otomobilde çifte tarife: İnternet sitelerinde kapatıldı, yeni fiyat listesi geliyor

Yılın son günlerinde Ticaret Bakanlığı’nın elektrikli otomobiller için aldığı karar sektörde büyük yankı uyandırmıştı. 29 Aralık’ta yürürlüğe gireceği duyurulan tebliğ ile Çin ve Japonya, ABD, Meksika gibi Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) dışında kalan ülkelerden elektrikli otomobil getiren marka veya distribütörlere 7 bölgede 20 servis açma şartı getirildi.

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Markalar ve distribütörler tebliğde soru işareti bırakan noktalara ilişkin bir açıklama beklerken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığının 2027'ye kadar devam edeceği bildirildi.

OTOMOBİL TRAFİK (15)

İNGİLTERE İLE DEVAM KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan konuya ilişkin milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecini uzatma kararı aldı. Anlaşma kapsamında elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek.

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SIFIR OTOMOBİLDE LİSTE FİYATLARINA GÜNCELLEME

Öte yandan 2024 yılının gelmesiyle birlikte sıfır otomobilde fiyat listeleri güncellenmeye başladı. Bu kapsamda pek çok markanın fiyat listelerini kapattığı görültü. Sektör temsilcileri Temmuz ayından bu yana fiyatların düştüğünü kaydetse de yeni yılda yeni zamların olacağının altını çizmişti. Renault, Peugeot, Citroen, Hyundai, Volkswagen, Audi, Opel, Dacia, Kia ve Seat gibi markalar fiyat listesini güncellemeye aldı.


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