FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

29 Ekim'de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kırmızı-beyaza bürünecek

İçerik devam ediyor
Ezgi Sivritepe

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla Hava Trafik Kontrol Kulesi’ni Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırılacak.

Havalimanının terminal bölümü ise İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) terminal işletmecisi tarafından Türk bayraklarıyla donatılacak ve gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleriyle bayram coşkusu havalimanı genelinde yaşatılacak.

Kutlamalar kapsamında, 29 Ekim temalı özel bir fotoğraf çekim alanı terminalin kara tarafında giden yolcu katında konumlandırılacak. Gün boyunca yolculara Türk bayraklı özel pinler dağıtılacak. Ayrıca terminalde saat 10.00 ve 11.30’da gerçekleştirilecek TRIO müzik performanslarıyla yolculara keyifli bir atmosfer sunulacak.

29 Ekim de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kırmızı-beyaza bürünecek 1

'EN BÜYÜK NİŞANE'

Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, “Cumhuriyet, bu topraklarda bağımsızlık meşalesini sonsuza dek yakmış bir iradenin eseridir. Türkiye’nin dünyaya açılan önemli kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, HEAŞ olarak Cumhuriyet’imizin değerlerinden aldığımız ilhamla; güvenli, sürdürülebilir ve yenilikçi bir havacılık anlayışını geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu vesileyle, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı yürekten kutluyorum.” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Emekli maaşını artıracak' Milyonları ilgilendiriyor 'Mutlaka yılbaşından önce bunu yapın''Emekli maaşını artıracak' Milyonları ilgilendiriyor 'Mutlaka yılbaşından önce bunu yapın'
İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Eskişehir'de hissedilen bir deprem meydana geldiİstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Eskişehir'de hissedilen bir deprem meydana geldi

Anahtar Kelimeler:
sabiha gökçen havaalanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.