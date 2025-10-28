29 Ekim'de Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı kırmızı-beyaza bürünecek

Havalimanının terminal bölümü ise İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) terminal işletmecisi tarafından Türk bayraklarıyla donatılacak ve gün boyunca çeşitli kutlama etkinlikleriyle bayram coşkusu havalimanı genelinde yaşatılacak.

Kutlamalar kapsamında, 29 Ekim temalı özel bir fotoğraf çekim alanı terminalin kara tarafında giden yolcu katında konumlandırılacak. Gün boyunca yolculara Türk bayraklı özel pinler dağıtılacak. Ayrıca terminalde saat 10.00 ve 11.30’da gerçekleştirilecek TRIO müzik performanslarıyla yolculara keyifli bir atmosfer sunulacak.

'EN BÜYÜK NİŞANE'

Cumhuriyet’in 102. yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, “Cumhuriyet, bu topraklarda bağımsızlık meşalesini sonsuza dek yakmış bir iradenin eseridir. Türkiye’nin dünyaya açılan önemli kapılarından biri olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda, HEAŞ olarak Cumhuriyet’imizin değerlerinden aldığımız ilhamla; güvenli, sürdürülebilir ve yenilikçi bir havacılık anlayışını geleceğe taşımaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu vesileyle, Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı yürekten kutluyorum.” dedi.