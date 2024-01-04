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3 aşamalı zam talebi! 'Gerçek çözüm intibak yasası' dedi: 'En düşüğü 17.002 TL olsun...'

04.01.2024 14:39 | Son Güncelleme:
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TÜED, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti. Genel Başkan Kazım Ergün, "En düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasını ve üzerine emekli zammı uygulanmasını istiyoruz" dedi. Emekli maaşında gerçek çözümün ise intibak olduğunu kaydetti.

3 aşamalı zam talebi! 'Gerçek çözüm intibak yasası' dedi: 'En düşüğü 17.002 TL olsun...'

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebinde bulundu. Ergün, asgari ücretin 2024 yılı için brüt 20 bin 2 lira, net 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini anımsattı. 2023 yılı enflasyonunun tüketici fiyatlarında yüzde 64,77 olarak hesaplanmasıyla memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 37,57 artış yapılacağını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Fiyat algısının kalmadığı ortamda, TÜİK enflasyonunun piyasa gerçeklerinden daha da uzaklaşması ve yüksek yaşam maliyeti, emekliyi çok büyük yoksulluğa doğru sürüklüyor. Hükümet yetkililerinin ve parlamentonun piyasanın gerçeklikleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Açıklanan enflasyon oranları ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğu aşikar."

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"EMEKLİNİN SORUNLARININ GERÇEK ÇÖZÜMÜ İNTİBAK"

Memur ve memur emeklilerine uygulanacak yüzde 49,25'lik zamla emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığına dikkati çeken Ergün, taleplerini şöyle sıraladı:

TÜRK LİRASI (349)

"Bu durumun ortadan kaldırılması emeklilerin ortak beklentisidir. TÜED olarak, en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasını ve üzerine emekli zammı uygulanmasını istiyoruz. Bu artışların Hazine'ye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir."

Emeklisi mutlu bir toplum için kalıcı, kapsayıcı ve emeklisini kalkındıran bir modelle geçilmesi çağrısında bulunan Ergün, "Emeklinin sorunlarının gerçek çözümü intibaktır. Meclis'ten talep ve beklentimiz bir an evvel intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemenin yapılmasıdır." değerlendirmnesini yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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