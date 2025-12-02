FİNANS

3 bal markasında da hile tespit edildi! Bakanlık tek tek paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı marketlerden aktarlara kadar gıdanın bulunduğu her alanda denetimlerini sürdürüyor. Son günlerde gıda zehirlenmeleri ile gündemden düşmezken Bakanlık, taklit-tağşiş listesine üç ürün daha ekledi. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesine giren o markalar...

Ezgi Sivritepe

Zeytinyağı, bal, baharat, kırmızı et, takviye gıdalar... Bakanlık gıda sektöründeki tüm ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Büyük markalardan küçük işletmelere kadar pek çok ürün listeye giriyor. Son olarak ise Bakanlık yeni ürünleri de listesine ekledi.

3 bal markasında da hile tespit edildi! Bakanlık tek tek paylaştı 1

3 BAL MARKASI LİSTEDE

Son günlerde gıda zehirlenmeleri nedeniyle can kayıplarının yaşanması ile vatandaşların tedirginlikleri de arttı. Eve yemek siparişler de azalma görüldü. Bakanlık, vatandaşın gıda sektörüne olan güvenini kaybetmemesi çalışan sahada çalışmalarını sürdürüyor.

3 bal markasında da hile tespit edildi! Bakanlık tek tek paylaştı 2

Lokantalar, marketler, mandıra ve kasaplara kadar pek çok denetim aralıksız olarak sürüyor. Son olarak ise Bakanlık, listesine üç ürün daha ekledi.

Ravza Bal, Ecegün ve Asbal markalı ballarda taklit ve tağşiş tespit edildi. Gümüşhane, Ankara ve Bursa'da illerinde bulunan markalar 1 Aralık tarihinde Bakanlığında listesinde yer aldı.

3 bal markasında da hile tespit edildi! Bakanlık tek tek paylaştı 3

bal Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
