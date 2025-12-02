3 bal markasında da hile tespit edildi! Bakanlık tek tek paylaştı

Zeytinyağı, bal, baharat, kırmızı et, takviye gıdalar... Bakanlık gıda sektöründeki tüm ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Büyük markalardan küçük işletmelere kadar pek çok ürün listeye giriyor. Son olarak ise Bakanlık yeni ürünleri de listesine ekledi.

3 BAL MARKASI LİSTEDE

Son günlerde gıda zehirlenmeleri nedeniyle can kayıplarının yaşanması ile vatandaşların tedirginlikleri de arttı. Eve yemek siparişler de azalma görüldü. Bakanlık, vatandaşın gıda sektörüne olan güvenini kaybetmemesi çalışan sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Lokantalar, marketler, mandıra ve kasaplara kadar pek çok denetim aralıksız olarak sürüyor. Son olarak ise Bakanlık, listesine üç ürün daha ekledi.

Ravza Bal, Ecegün ve Asbal markalı ballarda taklit ve tağşiş tespit edildi. Gümüşhane, Ankara ve Bursa'da illerinde bulunan markalar 1 Aralık tarihinde Bakanlığında listesinde yer aldı.