'İlave 5 bin 500 TL' Asgari ücrette 'özellikle söylenen bu' deyip oran verdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık'ta toplanıyor. İlk toplantı tarihinin belli olmasıyla beraber asgari ücret ne kadar olacak soruları da hız kazandı. Gündemde konuşulan ve ihtimali ağırlıklı olan rakamlar da netleşmeye başlıyor. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammına kilitlenmişken asgari ücret için ihtimaller ve senaryolar da netleşiyor.

İŞTE ASGARİ ÜCRETTE ZAM İHTİMALLERİ

Sözcü TV yayınında mevcut asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu anımsatan Sözcü ekonomi muhabiri Erdoğan Süzer, "Buna yüzde 20 olur mu? Vermezler, herhalde vermezler diyelim. Ama diyelim ki 20 verdiler. Diyelim ki verdiler. Ben vermezler diye de düşünemiyorum. Çünkü bu sene biliyorsunuz işçinin komisyona katılıp katılmayacağı belli değil. Belki de katılmayacak, katılamayacak. Şartlar gereği yani. Çünkü beklentileri var, şartları var. O şartlar yerine gelmezse belki katılmayacak. Katılmadığı noktada diyelim ki ya ne kadar güzel oldu yüzde 20 verelim, bunu da onlara yükleyelim diyebilirler mi? Bu yüzde 20 olması durumunda olacak rakam bu; 26 bin 525. Şimdi bunu olmaz dedik. Hadi yani bu belki olmaz dedik. 25 ama asıl olacak olan yani esas özellikle olması istenen ücret bu. İşverenin istediği, ekonomi yönetiminin istediği bu yani yüzde 25. İşte istenen ücret bu. Sadece toplamda da 5 bin 500 lira, ilave 5 bin 500 TL. Geçen sene aynı şey durumda biz bunu yaşadık. 5 bin 500 TL. Geçen sene de galiba 5 bin TL oldu değil mi? 17'den 22... 5 bin küsür oldu. Şimdi o 5 bin TL şöyle oldu. Asgari ücretlilerle konuştuğum zaman o komisyona gireceklerle şöyle diyorlardı; benim kiram 11 lira artacak. O yüzden istediğim para 11 lira demişti, hiç olmazsa kiramı karşılayayım ama ne yazık ki 5 lira arttı. Yüzde 30 da olabilir mi? İnsaf olur da. Bakın bu yüzde 30'a bile insaf diyoruz. Oysa enflasyon daha yeni 30'a gelmeye çalışıyor. Bu durumda da olacak ücret bu. (28 bin 735) Yani bu insaflı bir ücret. Ha belki buna bir tane de 35 ekleyelim. O da 29 bin 840 TL oluyor" dedi.

Süzer yüzde 40 zam ihtimalinde ise yeni rakamın 30 bin 946 TL olacağını söyledi. Süzer "özellikle söylenen" rakamın ise yüzde 25 zam ile 27 bin 630 TL olduğunu belirtti.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.