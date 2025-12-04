FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

3 meslek grubunun maaşına zam istedi: 'Konut yardımı da yapılmalı'

Üst düzey memurlara yapılacak 30 bin TL'lik zam teklifi komisyondan geçti. Yeni teklif bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in de gündeminde 30 bin TL'lik zam vardı. "Alım gücü düşmüşse herkes için düştü." diyen Şen 3 meslek grubunun adını vererek zam yapılması gerektiğini belirtti ve konut yardımı çağrısında bulundu.

3 meslek grubunun maaşına zam istedi: 'Konut yardımı da yapılmalı'
Ufuk Dağ

Aralık ayı, zam görüşmeleri olarak hızlı başladı. Asgari ücret temposu bir yandan devam ederken diğer yandan memur, emekli, özel sektör çalışanı herkes yeni yılda alacağı maaşı merak etmeye başladı. Yoğun ekonomi gündeminin içinde bir de üst düzey memurlara 30 bin TL artış getirecek olan düzenleme komisyondan geçti.

3 meslek grubunun maaşına zam istedi: Konut yardımı da yapılmalı 1

HANGİ MESLEK GRUPLARINI KAPSIYOR?

Yeni düzenleme hem zam oranının miktarı hem de yapıldığı grup açısından tartışılmaya başlandı. Yeni düzenlemeye göre 30 bin TL zam alacak gruplar arasında öğretmen, polis, hemşire yer almazken kurum başkanları, genel müdürleri ve genel sekreterler ve üst düzey bürokratlar yer aldı.

ERSAN ŞEN'DEN ZAM TALEBİ

Düzenleme Prof. Dr. Ersan Şen'in de gündeminde yer aldı. Bu düzenlemenim alım gücünün düşmesinden dolayı 'zorunlu' yapıldığını belirten Şen, alım gücünün herkes için düştüğünü belirterek 3 meslek grubu için daha çağrı yaptı. Hakimlerin, Cumhuriyet savcılarının ve adliye personelinin maaşına zam yapılması gerektiğini vurgulayan Şen, konut yardımı talebinde de bulundu.

3 meslek grubunun maaşına zam istedi: Konut yardımı da yapılmalı 2

Şen konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı;

Üst düzey bürokratlara 30 bin lira civarında seyyanen zam geldi. Kimleri kapsıyor? Genel müdürleri ve yardımcılarını, valileri ve kaymakamları, kamuda uzmanları. Bunda bir sorun yok. Son yıllarda artan enflasyon ve düşen alım gücü, maaşlarda aynı oranda artışı zorunlu kıldı.

"ALIM GÜCÜ HERKES İÇİN DÜŞTÜ"

Ancak bu zam kapsamına hakimlerin, Cumhuriyet savcılarının, adliye personelinin, az maaş alanların ve emeklilerin neden dahil edilmediğini anlamak zor. Alım gücü düşmüşse herkes için düştü.

"KONUT YARDIMI DA YAPILMALI"

Hakimlerin, Cumhuriyet savcılarının ve adliye personelinin maaşları iyileştirilmeli. Başlangıç maaşları yükseltilmeli. Büyükşehirlerde yaşayan hakimlere, Cumhuriyet savcılarına ve adliye personeline konut yardımı yapılmalı. Bu da çok önemli ve göz ardı edilmemeli.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomotiv kasımda en fazla ihracat yapan sektör olduOtomotiv kasımda en fazla ihracat yapan sektör oldu
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Savcı Zam hakim maaş Adliye konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Korkunç olay: Başı yük asansörüne sıkıştı!

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Hesaba itiraz edince darp edilen müşteri mekana kurşun yağdırdı

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Final kararına seyirciden tepki! Halit Ergenç X'te TT oldu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En düşük emekli maaşı için net rakam! Özgür Erdursun'dan Ocak zammı hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.