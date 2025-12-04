3 meslek grubunun maaşına zam istedi: 'Konut yardımı da yapılmalı'

Aralık ayı, zam görüşmeleri olarak hızlı başladı. Asgari ücret temposu bir yandan devam ederken diğer yandan memur, emekli, özel sektör çalışanı herkes yeni yılda alacağı maaşı merak etmeye başladı. Yoğun ekonomi gündeminin içinde bir de üst düzey memurlara 30 bin TL artış getirecek olan düzenleme komisyondan geçti.

HANGİ MESLEK GRUPLARINI KAPSIYOR?

Yeni düzenleme hem zam oranının miktarı hem de yapıldığı grup açısından tartışılmaya başlandı. Yeni düzenlemeye göre 30 bin TL zam alacak gruplar arasında öğretmen, polis, hemşire yer almazken kurum başkanları, genel müdürleri ve genel sekreterler ve üst düzey bürokratlar yer aldı.

ERSAN ŞEN'DEN ZAM TALEBİ

Düzenleme Prof. Dr. Ersan Şen'in de gündeminde yer aldı. Bu düzenlemenim alım gücünün düşmesinden dolayı 'zorunlu' yapıldığını belirten Şen, alım gücünün herkes için düştüğünü belirterek 3 meslek grubu için daha çağrı yaptı. Hakimlerin, Cumhuriyet savcılarının ve adliye personelinin maaşına zam yapılması gerektiğini vurgulayan Şen, konut yardımı talebinde de bulundu.

Şen konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı;

Üst düzey bürokratlara 30 bin lira civarında seyyanen zam geldi. Kimleri kapsıyor? Genel müdürleri ve yardımcılarını, valileri ve kaymakamları, kamuda uzmanları. Bunda bir sorun yok. Son yıllarda artan enflasyon ve düşen alım gücü, maaşlarda aynı oranda artışı zorunlu kıldı.

"ALIM GÜCÜ HERKES İÇİN DÜŞTÜ"

Ancak bu zam kapsamına hakimlerin, Cumhuriyet savcılarının, adliye personelinin, az maaş alanların ve emeklilerin neden dahil edilmediğini anlamak zor. Alım gücü düşmüşse herkes için düştü.

"KONUT YARDIMI DA YAPILMALI"

Hakimlerin, Cumhuriyet savcılarının ve adliye personelinin maaşları iyileştirilmeli. Başlangıç maaşları yükseltilmeli. Büyükşehirlerde yaşayan hakimlere, Cumhuriyet savcılarına ve adliye personeline konut yardımı yapılmalı. Bu da çok önemli ve göz ardı edilmemeli.