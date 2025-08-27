3 senaryoda zamlı memur maaşları hesaplandı! Öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı...

Memur ve memur emeklileri bir süredir zamlı memur maaşlarına kilitlenmişti. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2026 ve 2027 yıllarına dair zam oranları Hakem Kurulu kararıyla belli oldu. Memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasına karar verildi. Toplu sözleşme görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyetinin taban aylığa 2026 yılı birinci 6 ay için verdiği 1000 lira zamda değişiklik yapılmadı. Yani maaşlara 1000 TL taban aylık artışı da eklenecek.

ENFLASYON SENARYOLARINA GÖRE ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

Zam kararı sonrası muhtemel enflasyon rakamlarıyla beraber memur maaşlarının nasıl şekilleneceğine dair üç farklı senaryo için hesaplamalar da yapıldı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu hesaplamalara 1000 TL'lik taban aylık artışı dahil edilmedi. Maaş projeksiyonlarında bazı ek ödemeler değerlendirme dışında tutulurken bölgesel ödemeler, ek ders ücretleri, vekalet ödemeleri, döner sermaye gelirleri ve yabancı dil tazminatları hesaplamaya eklenmedi. Diğer yandan aile ve çocuk yardımı kalemleri hesaba katılırken hesaplamada, çalışmayan eş ve iki çocuk (biri 0-6 yaş grubunda, diğeri daha büyük) esas alınarak ödenecek tutarlar maaşlara yansıtıldı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, belirlenmiş olan zam oranları ve enflasyon senaryolarıyla beraber, önümüzdeki iki yıl içerisinde maaşlarının nasıl şekilleneceğini şimdiden merak etmeye başladı. 1000 TL'lik taban aylık artışıyla beraber hesaplamaların daha da yukarı çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Merkez Bankası, yıl sonu için enflasyonda ara hedefi yüzde 24 olarak açıklamıştı. Buna ilave olarak yüzde 27 ve yüzde 30'luk enflasyon ihtimallerine göre Ocak 2026 için zam hesabı şu şekilde yapıldı:

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİVERSİTE MEZUNU)

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 86 bin 126 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 88 bin 211 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 90 bin 296 TL

MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU)

Derece: 9/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 59 bin 115 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 60 bin 566 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 61 bin 977 TL

POLİS MEMURU

Derece: 8/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 492 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 78 bin 344 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 80 bin 196 TL

BAŞKOMİSER

Derece: 3/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 689 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 715 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 741 TL

UZMAN DOKTOR

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 141 bin 694 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 145 bin 125 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 148 bin 555 TL

HEMŞİRE

Derece: 5/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 69 bin 386 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 71 bin 66 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 745 TL

MÜHENDİS

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 87 bin 857 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 89 bin 984 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 92 bin 111 TL

TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU)

Derece: 11/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 61 bin 283 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 62 bin 767 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 64 bin 250 TL

PROFESÖR

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 125 bin 99 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 128 bin 128 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 131 bin 156 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Derece: 7/1

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 83 bin 107 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 85 bin 119 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 87 bin 131 TL

VAİZ

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 71 bin 809 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 73 bin 548 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 75 bin 286 TL

AVUKAT

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 82 bin 594 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 84 bin 593 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 86 bin 593 TL

UZMAN ÖĞRETMEN

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 76 bin 135 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 77 bin 978 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 79 bin 821 TL

ÖĞRETMEN

Derece: 1/4

Enflasyon 24% (Zam Oranı 12,35%): 68 bin 697 TL

Enflasyon 27% (Zam Oranı 15,07%): 70 bin 360 TL

Enflasyon 30% (Zam Oranı 17,79%): 72 bin 23 TL