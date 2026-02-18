FİNANS

3 suya 600 TL ödediler! Faturası daha ağır oldu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 3 adet su için 600 lira alındığı iddiası üzerine harekete geçen Bakanlık ekipleri, fiyat listesi ve menü eksiklikleri tespit edilen işletmeye idari para cezası uyguladı. Dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderildi.

Ticaret Bakanlığı, Bursa'nın Mudanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin fahiş fiyat uyguladığına ilişkin iddialar üzerine yaptığı denetimde söz konusu işletmeye idari para cezası kesti.

3 SUYA 600 LİRA ÖDEME

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, işletmede 3 adet su için 600 lira ödeme yapıldığına ilişkin çeşitli platformlarda yapılan paylaşımlar üzerine Bursa Ticaret İl Müdürlüğünce yerinde denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

TEK TEK İNCELENDİ

Denetimde işletmenin kapı girişinde bulundurması gereken fiyat listesi ile masalarda yer alması zorunlu olan menülerin kontrol edildiği, ayrıca içecek grubu ürünleri başta olmak üzere fiyat uygulamaları ve mevzuat çerçevesinde incelemelerin yapıldığı ifade edildi.

SAVUNMALARI İSTENDİ

"İnceleme sonucunda, 5 çeşit içeceğin kapı giriş fiyat listesinde ve menüde yer almadığı tespit edilmiş, bu nedenle işletmeye tarife ve fiyat listesine aykırılıktan idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca söz konusu içecekler hakkında fahiş fiyat denetimi yapılmış, geriye dönük son üç aya ait alış faturaları ve savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlenmiştir. Tutanakla birlikte, bilgi ve belgeler Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna, gereği yapılmak üzere iletilmiştir."

Açıklamada, yeme içme sektörü başta olmak üzere Bakanlığın görev alanına giren tüm konularda hem rutin hem de şikayet üzerine denetimlerin kesintisiz sürdüğü belirtilerek, tüketicilerin haklarını korumak ve piyasada adil fiyat uygulamasını temin etmek için gereken tüm idari işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

