33 milyon sürücüyü ilgilendiriyor: Trafik sigortasında sil baştan düzenleme!

Trafik sigortasında yepyeni bir dönem başlıyor. Milyonları ilgilendiren yeni düzenleme 1 Ocak itibarıyla hayata geçirilecek. Düzenleme trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 33 milyon 371 bin aracı ilgilendirecek. Türkiye'de her 100 araçtan dördü trafik kazası yapıyor. Zorunlu trafik sigortasıyla ilgili 1 Ocak 2026 itibarıyla önemli ama sınırlı ve hedefli değişiklikler hayata geçirilecek.

İYİ SÜRÜCÜ-KÖTÜ SÜRÜCÜ AYRIMI GELİYOR

Yapılacak yeni düzenleme ile iyi sürücü ödüllendirilirken kötü sürücünün prim miktarı artırılacak. Söz konusu düzenleme ise yeni araç alımlarında, erken poliçe yenilemelerinde ve araç sayısına bağlı prim uygulamalarında ortaya çıkacak.



PRİM SORUNU BİTİYOR

Eski aracını satmadan yeni araç alanların prim sorunu son bulacak. ilk kez trafiğe çıkıyormuş gibi değerlendirilip trafik sigortasını otomatik olarak 4. basamaktan başlatılmasına düzenleme geliyor. Trafik sigortası yine ilk etapta 4. basamaktan yapılacak ancak kritik fark yenileme aşamasında ortaya çıkacak.

Eğer sürücü, yeni aracı aldıktan sonra bir yıl içinde eski aracını satmışsa, poliçe yenileme döneminde eski hasar basamağına geri dönebilecek. Böylece hasarsız sürücüler cezalandırılmayacak, riskli sürücüler ise sistemde avantaj elde edemeyecek.

ERKEN POLİÇELERDE DÜZENLEME

Mevcut sistemin bir başka sorunlu alanı, erken poliçe yenilemelerinde yaşanıyordu. Bugün sürücüler, trafik sigortalarını vadesinden önce yenilediklerinde ve yeni poliçe yürürlüğe girmeden bir kazaya karıştıklarında, bu hasar yeni poliçeye yansımıyordu. Yani fiilen hasar yapılmasına rağmen basamak değişmiyor, prim artmıyordu.

1 Ocak 2026'dan sonra poliçesini erken yenileyen bir sürücü, yeni poliçe yürürlüğe girmeden kaza yaparsa, bu hasar bir sonraki yenilemede dikkate alınacak. Basamak düşecek ve prim artışı uygulanacak. Böylece risk, daha doğru ve güncel biçimde fiyatlamaya yansıtılacak.



SINIR GELİYOR

Yeni dönemde dikkat çeken bir diğer düzenleme ise araç sayısıyla ilgili. Bugüne kadar şahıslar, üzerlerine kayıtlı kaç araç olursa olsun bireysel prim üzerinden trafik sigortası yaptırabiliyordu. Bu durum, özellikle araçların ticari amaçla kullanıldığı bazı alanlarda suistimallere yol açıyordu. 1 Ocak 2026 itibarıyla şahıslar adına kayıtlı araç sayısı 5 ile sınırlandırılıyor.

Beşinci araçtan sonra, yani altıncı ve devamı için araç sahibi artık tüzel kişi kabul edilecek ve trafik sigortası daha yüksek ticari primlerle yapılacak. Bu düzenleme, bireysel kullanım ile ticari kullanım arasındaki çizgiyi netleştirmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Sabah/ Barış Ergin