35 bin kişiyi işten çıkartmayı planlıyordu! Otomobil devi Volkswagen'in planı tutmadı

Volkswagen, Almanya'daki iş gücünü 2030'a kadar 35 bin kişi azaltmayı planlarken gönüllü işten çıkışlar sert biçimde yavaşladı. Şirketin 25 bin çıkış anlaşmasının yalnızca 11 bini gerçekleşirken, uzmanlar ilerleyen dönemlerde hedefe ulaşmanın giderek zorlaşacağını belirtiyor.

Cansu Akalp

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, maliyetleri düşürmek amacıyla başlattığı geniş çaplı işten çıkarma planında gönüllü işten çıkışlar sert biçimde yavaşladı. Şirket, 2024 başındaki seviyelere kıyasla 2030 yılına kadar Almanya’daki tesislerinde çalışan sayısını 35 bin kişi azlatmayı planlıyor. Ancak şirket, bu hedefin 10 bin kişi gerisinde bulunuyor.

Financial Times’ın edindiği bilgilere göre otomobil devinde gönüllü ayrılma ve erken emeklilik anlaşması yapan çalışan sayısı ciddi şekilde düştü.

2024 başından bu yana 25 bin çalışanla çıkış anlaşması yapılırken, bunun sadece 1.000’i bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşti. Haziran 2025’e kadar geçen 18 ayda gönüllü ayrılmalar üçer aylık dönemlerde ortalama 4 bin seviyesinde bulunuyordu.

BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DAHA DA ZORLAŞMASI BEKLENİYOR!

Uzmanlar, ise bundan sonraki süreçte iş gücünü azaltmanın giderek zorlaşacağını belirtiyor.

Alman bağımsız araştırma enstitüsü Otomotiv Yönetimi Merkezi (CAM) Direktörü Stefan Bratzel, işten çıkarma hedeflerine ulaşmanın giderek zorlaşacağını söyledi. Ancak Bratzel, Volkswagen'in tasarruf programının iyi bir yolda olduğunu ve şirketin sektördeki değişimlere ayak uydurabilmek için daha “verimli ve yalın” olması gerektiğini vurguladı.

35 bin kişiyi işten çıkartmayı planlıyordu! Otomobil devi Volkswagen in planı tutmadı 1

Otomobil devi işten çıkışlardaki ilerleme oranı konusunda yorum yapmayı reddederken şirket yetkililerinden biri, yaz döneminde birçok çalışanın tatilde olmasının yeni işten çıkış planlarını yavaşlattığını belirtti. Ayrıca, Erken emeklilik programının daha genç çalışanlara da açılmasıyla gönüllü işten çıkışların artabileceği ifade edildi.

25 BİN ANLAŞMANIN 11 BİNİ GERÇEKLEŞTİ!

Şimdiye kadar yapılan 25 bin çıkış anlaşmasının yaklaşık 11 bini gerçekleşirken 14 bini ise önümüzdeki yıllarda uygulanacak. Çıkış anlaşmalarının yaklaşık üçte ikisi erken emeklilik yoluyla, geri kalanı ise gönüllü işten çıkışlarla gerçekleşti. Başlangıçta sadece beyaz yakalılar için açılan gönüllü işten çıkış programı, artık fabrika işçilerini de kapsayacak.

2023 sonunda Volkswagen'in Almanya’daki çalışan sayısı 115 bin olarak açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Almanya şirket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
