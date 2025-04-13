FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 350 TL ödediği internet siparişinden 15 bin TL geri aldı! Çift sağ ayak firmaya pahalıya patladı: Alışverişi böyle yapıyorsanız dikkat

350 TL ödediği internet siparişinden 15 bin TL geri aldı! Çift sağ ayak firmaya pahalıya patladı: Alışverişi böyle yapıyorsanız dikkat

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
13.04.2025 09:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde herkesin başına gelebilecek bir sorun Kayseri'de yaşayan F.Ç.'nin lehine sonuçlandı. Ayakkabı mağazasından 350 liralık bot sipariş eden F.Ç. botlar geldiğinde her ikisinin de sağ ayak olduğunu gördü. Firmayla ne iade ne değişim konusunda uzlaşabilen F.Ç. dava açınca verdiği paranın kat kat fazlasını geri aldı.

350 TL ödediği internet siparişinden 15 bin TL geri aldı! Çift sağ ayak firmaya pahalıya patladı: Alışverişi böyle yapıyorsanız dikkat

Hatalı gönderdiği ürüne değişim ve iade yapmayan firmaya durum pahalıya patladı! F.Ç.'nin 350 liraya aldığı botlar firmaya 15 bin liraya mâl oldu. Avukat Şeyma Karakoç bu kararın İnternetten alındığı için 'Değişim yok' diyen firmalara karşı tüketicilerin açacağı davalar için emsal niteliği taşıyacağını belirtti.

BOTLARI ÜNLÜ FİRMANIN SİTESİNDEN SİPARİŞ ETTİ

Kayserili F.Ç., Nisan 2024'te internetten ünlü bir ayakkabı firmasının sitesinden bir çift bot sipariş etti. O dönem kampanyadan da faydalanan F.Ç., bot için 350 lira ödedi. Sabah'ın haberine göre; evine gelen ayakkabı kutusunu açan F.Ç., her iki ayakkabının da sağ ayak çıktığını gördü.

Ekran görüntüsü 2025-04-13 094312

İKİSİ DE SAĞ AYAK ÇIKTI, FİRMA DEĞİŞİM KABUL ETMEDİ

Firmayı arayan F.Ç., değişim istedi. Ancak firma satın alma işleminin internetten yapıldığı için değişim ve iade yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan F. Ç., satın aldığı botlardaki ayıbın giderilmemesi üzerine avukatı Şeyma Karakoç aracılığıyla dava açtı.

"FİRMANIN BOTLARI MİSLİ İLE ÖDEMESİNE HÜKMEDİLDİ"

Ayakkabı firmasının hiçbir şekilde kendileri ile uzlaşmadığını belirten Şeyma Karakoç, "Botların her ikisi de sağ çıkınca firmaya mail atarak ihtarda bulunduk. Ancak bize dönüş yapmadılar. Daha sonra tekrar mail attığımızda değişim yapamayacaklarını belirttiler. Hal böyle olunca biz de dava açtık. Tüketici hakem heyeti, bizi haklı bularak ayakkabı firmasının botları misli ile ödemesine hükmetti"dedi.

Başlıksız-1

"350 LİRALIK BOTLAR FİRMAYA 15 BİN LİRAYA MAL OLDU"

Hakem heyetinin kararının ardından kararı icraya koyduklarını belirten avukat Şeyma Karakoç, "Hem dava hem de icra masraflarıyla birlikte 350 liralık botlar firmaya 15 bin liraya mal oldu. Sadece misli ile ödenen ayakkabının fiyatı 6 bin 900 lira. Geri kalan tutar ise mahkeme ve vekâlet ücreti. Her şeyden öte bu karar, internetten alındığı için değişim yok diyen firmalara karşı tüketicilerin açacağı davalar için emsal niteliği taşıyacak" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

İlan yayınlarken 'fiyat' uyarısı! Konutta süreye 'uzun' dedi...

İlan yayınlarken 'fiyat' uyarısı! Konutta süreye 'uzun' dedi...

 Akıllı telefon, bilgisayar dahil... ABD'den yeni vergi kararı!

Akıllı telefon, bilgisayar dahil... ABD'den yeni vergi kararı!

 Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!
Canlı Borsa
Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL cezaYasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza
İş yeri açmak için harekete geçtiler! 'Aile bütçesine katkı'İş yeri açmak için harekete geçtiler! 'Aile bütçesine katkı'
Anahtar Kelimeler:
internet alışveriş ayakkabı bot sipariş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza

Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

Altın için 'O rakamın daha da üstüne çıkacaktır' uyarısı!

'Amerika'ya yapıp satıyorum' Yurt dışından talep çok!

'Amerika'ya yapıp satıyorum' Yurt dışından talep çok!

350 TL'lik sipariş verdi, kat kat fazlasını geri aldı

350 TL'lik sipariş verdi, kat kat fazlasını geri aldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.