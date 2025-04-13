350 TL ödediği internet siparişinden 15 bin TL geri aldı! Çift sağ ayak firmaya pahalıya patladı: Alışverişi böyle yapıyorsanız dikkat

Hatalı gönderdiği ürüne değişim ve iade yapmayan firmaya durum pahalıya patladı! F.Ç.'nin 350 liraya aldığı botlar firmaya 15 bin liraya mâl oldu. Avukat Şeyma Karakoç bu kararın İnternetten alındığı için 'Değişim yok' diyen firmalara karşı tüketicilerin açacağı davalar için emsal niteliği taşıyacağını belirtti.

BOTLARI ÜNLÜ FİRMANIN SİTESİNDEN SİPARİŞ ETTİ

Kayserili F.Ç., Nisan 2024'te internetten ünlü bir ayakkabı firmasının sitesinden bir çift bot sipariş etti. O dönem kampanyadan da faydalanan F.Ç., bot için 350 lira ödedi. Sabah'ın haberine göre; evine gelen ayakkabı kutusunu açan F.Ç., her iki ayakkabının da sağ ayak çıktığını gördü.

İKİSİ DE SAĞ AYAK ÇIKTI, FİRMA DEĞİŞİM KABUL ETMEDİ

Firmayı arayan F.Ç., değişim istedi. Ancak firma satın alma işleminin internetten yapıldığı için değişim ve iade yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine hukuk mücadelesi başlatan F. Ç., satın aldığı botlardaki ayıbın giderilmemesi üzerine avukatı Şeyma Karakoç aracılığıyla dava açtı.

"FİRMANIN BOTLARI MİSLİ İLE ÖDEMESİNE HÜKMEDİLDİ"

Ayakkabı firmasının hiçbir şekilde kendileri ile uzlaşmadığını belirten Şeyma Karakoç, "Botların her ikisi de sağ çıkınca firmaya mail atarak ihtarda bulunduk. Ancak bize dönüş yapmadılar. Daha sonra tekrar mail attığımızda değişim yapamayacaklarını belirttiler. Hal böyle olunca biz de dava açtık. Tüketici hakem heyeti, bizi haklı bularak ayakkabı firmasının botları misli ile ödemesine hükmetti"dedi.

"350 LİRALIK BOTLAR FİRMAYA 15 BİN LİRAYA MAL OLDU"

Hakem heyetinin kararının ardından kararı icraya koyduklarını belirten avukat Şeyma Karakoç, "Hem dava hem de icra masraflarıyla birlikte 350 liralık botlar firmaya 15 bin liraya mal oldu. Sadece misli ile ödenen ayakkabının fiyatı 6 bin 900 lira. Geri kalan tutar ise mahkeme ve vekâlet ücreti. Her şeyden öte bu karar, internetten alındığı için değişim yok diyen firmalara karşı tüketicilerin açacağı davalar için emsal niteliği taşıyacak" diye konuştu.