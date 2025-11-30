FİNANS

3600 ek gösterge çıkışı: '500 binden fazla memur faydalanacak'

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 500 binden fazla memurun faydalanacağı 1'inci dereceye gelen tüm memurlar için 3600 ek gösterge düzenlemesinin yıl sonuna kadar yasalaşması gerektiğini söyledi.

3600 ek gösterge çıkışı: '500 binden fazla memur faydalanacak'

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu çalışanlarının taleplerinin karşılanamadığını belirtti.

"BU DÜZENLEME SAYESİNDE 500 BİNDEN FAZLA MEMUR FAYDANALACAK"

Miran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın '1. dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız' sözü hafızalarımızda; önceki yasada kapsam dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Bu düzenleme sayesinde 500 binden fazla memur faydalanacak. Emekli memurların aylıklarında artış sağlanacak. Yıl sonuna kadar bu düzenlemenin hayata geçmesini umut ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
