3600 ek gösterge çıkışı: '500 binden fazla memur faydalanacak'

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde kamu çalışanlarının taleplerinin karşılanamadığını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Memur ve emekli için zam tablosu oluşuyor!

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? SEN DE KATIL Evet, önemli bir adım Hayır, yeterli değil Faydası olur ama daha fazlası gerekli Kararsızım Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

"BU DÜZENLEME SAYESİNDE 500 BİNDEN FAZLA MEMUR FAYDANALACAK"

Miran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın '1. dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız' sözü hafızalarımızda; önceki yasada kapsam dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Bu düzenleme sayesinde 500 binden fazla memur faydalanacak. Emekli memurların aylıklarında artış sağlanacak. Yıl sonuna kadar bu düzenlemenin hayata geçmesini umut ediyoruz" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kulislerden sızdı: Asgari ücret zammı için yeni formül