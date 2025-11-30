FİNANS

Kulislerden sızdı: Asgari ücret zam pazarlığında yeni formül

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları Aralık ayında başlayacak. 2026 asgari ücreti için geri sayım sürerken zam senaryoları ve kulislerden sızan bilgiler de vatandaşın gündeminde. Yeni asgari ücret zammına ilişkin pek çok rakam konuşulurken özellikle bazı zam oranları ise öne çıkıyor. Bir yandan da komisyonun toplantısına dair Türk-İş'in kararının ne olacağı merak ediliyor. Son olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarına ve zam oranına dair yeni bilgiler geldi. İşte detaylar...

Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? Mevcutta 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2026 yılında ne kadar olacağı milyonlar tarafından merak ediliyor. Gözler Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine çevrildi. Yeni asgari ücret rakamı için çok sayıda rakam ve zam senaryosu konuşulmaya devam ediyor. Bir yandan da Türk-İş komisyonun yapısına dair eleştirilerine devam ederek komisyonun yapısı değişmedikçe masaya oturmayacaklarını belirtmişti. Türk-İş'in kararının ne olacağı ve katılmama ihtimalinde senaryoların ne olacağı da merak ediliyor.

Kulislerden sızdı: Asgari ücret zam pazarlığında yeni formül 1

Show Haber'de yer alan habere göre; kulislerden sızan son bilgilere göre zam pazarlığı sadece işçi ve işveren arasında yürütülecek.

Kulislerden sızdı: Asgari ücret zam pazarlığında yeni formül 2

İşçi kanadını masaya oturtmak için yeni bir formülün de öne çıktığı aktarıldı. Yeni asgari ücretle ilgili geri sayım sürerken Türk-İş'ten yani işçi kanadından komisyonun yapısı değiştirilmezse pazarlık masasında yokuz açıklaması gelmişti. Hükümetten o açıklamaya karşı yeni bir öneri olduğu belirtildi. Formülün adının ise pasifleştirme olduğu aktarıldı. O formüle göre hükümet temsilcilerinin pazarlık masasına sadece teknik veri sunacağı kaydedildi. Buna göre zam pazarlığının işçi ve işveren arasında yürütüleceği belirtildi. Söz konusu o formülün ilk toplantıda sunulmasının beklendiği de aktarıldı.

Kulislerden sızdı: Asgari ücret zam pazarlığında yeni formül 3

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türk-İş'in bu teklife ne yanıt vereceği merakla beklenirken Ankara kulislerindeki asıl gündemin ise asgari ücretin ne kadar olabileceği vurgulandı. Bununla ilgili en çok konuşulan senaryonun ise daha önce gündeme gelmiş olan orta yol formülü olduğu belirtildi. Yani; 2025'in gerçekleşen enflasyonu ve 2026'nın hedeflenen enflasyonunun ortası. Bu da yaklaşık yüzde 25 seviyesine denk geliyor. O hesapla yeni asgari ücret 27 bin 500 TL seviyesine yükseliyor. Yeni zam oranının en geç 31 Aralık'ta belli olması bekleniyor.

Kulislerden sızdı: Asgari ücret zam pazarlığında yeni formül 4

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
