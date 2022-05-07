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3600 ek göstergede ‘teklif’ bekleyişi! Kapsam ve yansıtma oranı…

07.05.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge artışıyla ilgili düzenleme milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü 10 Mayıs’taki üçüncü toplantıya çevirdi. Öğretmenler, polisler, din görevlileri ve hemşireler toplantıdan çıkacak karar ile ne kadar zam alacağını merak ediyor. Memur-Sen ek gösterge kapsamının genişletilmesini talep ederken, hükümetin ek göstergelerle ilgili teklifini bekliyor.

3600 ek göstergede ‘teklif’ bekleyişi! Kapsam ve yansıtma oranı…

Kamu İşvereni ile Memur-Sen arasında devam eden ek gösterge görüşmelerinin 3. toplantısı 10 Mayıs’ta yapılacak. Daha önceki toplantılarda ve komisyon çalışmalarında hükümet kanadına tekliflerini ve taleplerini sunan Memur-Sen, ek gösterge çalışmalarıyla ilgili hükümetten teklif bekliyor.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzincan İl Divanı’nda yaptığı konuşmada, “Toplu sözleşme masasında aldığımız ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi kararımızda 3. toplantıya kadar Memur-Sen tarafı olarak söyleneceklerimizi aktardık. Şimdi teklifi bekliyoruz. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerini de gösterge içerisine almak, kamu görevlilerinin ek gösterge düzenlemesindeki asıl muradı olan emekli maaşı ve ikramiyesine dokunacak adımları atmak için hükümet tarafı bu çalışmayı tarihi bir fırsat olarak kullanmalıdır” ifadelerini kullandı.

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YANSITMA ORANI İÇİN YÜZDE 75 ÖNERİSİ

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Memur-Sen olarak hizmet kollarımızla birlikte tüm taleplerimizi kamu işverenine ilettik fakat karşı taraftan henüz bir teklif sunulmadı, kamu işvereninin üçüncü toplantıda masaya teklifle gelmesini bekliyoruz. 2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için; en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55'i, emekliliğe esas aylığın bir birleşeni. Bu yüzde 55'lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz” dedi.

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