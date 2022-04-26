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3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Bakan Bilgin duyurdu: Mayıs ayı içerisinde...

26.04.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen 3600 ek göstergeyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. "Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız" diye konuştu.

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Bakan Bilgin duyurdu: Mayıs ayı içerisinde...

3600 ek göstergeyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni bir açıklama geldi. "Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi" diyen Bakan Bilgin, "Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız" diye konuştu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir dizi programa katılmak için Gümüşhane’ye geldi. İlk olarak Torul ilçesine gelen Bakan Bilgin, Haziran 2017'de Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ilçedeki babaevine ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından Gümüşhane’ye hareket eden Bakan Bilgin, sırasıyla AK Parti ve MHP teşkilatlarını ve son olarak Gümüşhane Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Bilgin daha sonra, Gümüşhane İl Özel İdaresi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada işçilerle birlikte iftar yapan Bakan Bilgin, programın sonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI: MAYIS AYI İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ

3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Enflasyonun tahribatlarına karşı koruyacak yeni çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde sayın Cumhurbaşkanımızın daha kapsamlı bir şekilde bu konuyu kamuoyuyla paylaşacağını söylüyorum. Bütün çalışanlarımız asgari ücretliler, emekliler, memurlar, kamu personelleri, işçi ve memur emeklileri bütün bunlar herkes bilsin ki Türk devleti sosyal hukuk devletidir ve çalışanlarını mutlaka korur, hepsiyle ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Bunları programımıza göre kamuoyuyla paylaşacağız. Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız. Dolayısıyla çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye’nin işçileri, Türkiye’nin emekçileri, emeklileri Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Kaynak: İHA

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