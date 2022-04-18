FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

18.04.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam yapıldı. Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 zam gelen YHT biletlerine bir zam üçüncü kez zam yapılmış oldu. Fiyat artışıyla Konya-Ankara bileti 67 liraya, Konya-İstanbul bileti ise 182 liraya çıktı. Ankara-Kadıköy bileti ise 151 lira oldu.

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

YHT biletlerine bir zam daha geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte bu yıl YHT'ye üçüncü kez zam yapılmış oldu.

4 AYDA 3'ÜNCÜ ZAM

YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı. Böylece 2022'de YHT'ye üçüncü kez zam yapılmış oldu.

Son dakika: İstanbul'da ulaşıma zam! Metro, metrobüs ücretleri belli olduSon dakika: İstanbul'da ulaşıma zam! Metro, metrobüs ücretleri belli oldu

ANKARA-İSTANBUL ARASI 151 LİRA OLDU

YHT seferlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı. Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya- Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Konya- İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı. Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu.

iStock-536273155


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarına gece yarısı ayarı! Motorin litresi zamlandı... İşte güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin ve motorinin...

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin ve motorinin...

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

Kripto paralar ve Bitcoin sert çakıldı!

Kripto paralar ve Bitcoin sert çakıldı!

Altın fiyatı yükselişe geçti…

Altın fiyatı yükselişe geçti…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Göğsünde yengeç detaylı festival tarzı beğenilmedi!

Göğsünde yengeç detaylı festival tarzı beğenilmedi!

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.