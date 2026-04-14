400 Euro bozdurmak isteyen müşteriye fazla para verdi

Eskişehir'de iddiaya göre bir döviz bürosuna gidip 400 Euro bozdurmak isteyen müşteriye, bir anlık dalgınlıkla 500 Euro karşılığı Türk lirası veren çalışan, zararın maaşından kesileceğini belirterek fazla paranın geri getirilmesini rica etti.

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesi Arifiye mahallesi Köprübaşı caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosuna geçtiğimiz pazar günü gelen bir erkek müşteri, çalışanın iddiasına göre 400 Euro bozdurmak istedi. Daha önceki işlemde 500 Euro bozduran 33 yaşındaki Lütfiye Topkaya isimli çalışan bir anlık dalgınlık yaşadı. Müşteriye, ‘500 Euro mu bozduracaktınız?' diye soran Topkaya, iddiaya göre karşı taraftan kafa işareti ile onay aldı.

Bunun üzerine 400 Euro alıp, 500 Euro değerinde TL'yi müşteriye veren Topkaya, bir süre sonra hatasının farkına vardı.

5 bin 160 TL fazladan para veren Topkaya, karşısındaki müşterinin de dalgın olduğunu tahmin ettiğini dile getirdi. Fazla para alan müşteriye seslenen çalışan, paranın kendisine teslim edilmesini rica ederken aksi taktirde zararın maaşından kesileceğini dikkat çekti.

"5 BİN 160 TL FAZLADAN PARA VERDİM"

Olayı anlatan Lütfiye Topkaya, "Pazar günü öğle saatlerinde bir beyefendi geldi. 400 Euro bozdurmak istedi. Ama ben bir önceki işlemim 500 Euro olduğu için, para sayma makinesini atıp ‘500 Euro mu?' diye sordum. Benim sorduğum soruyu kafası ile onayladı. Ben de bozup parasını verdim. Desteye bir baktı ama herhalde tekrardan saydıracağını düşündüğü için bir şey demedim. Hemen arkasından başka bir müşteri geldiği için, içeride de tektim. Hemen arkasından çıkamadım ve fark edene kadar gitmiş oldu. İletişim bilgisi olmadığı için ulaşamadım sosyal medyadan bu durumu paylaştım. Ben kamera görüntülerini izlediğimde belki farkındaydı veya değildi bir yorum yapmak istemiyorum. Belki onun da dalgın bir anına gelmiştir. Yapılan yanlışı fark ederse çok sevinirim. Burada yapılan yanlış bana mal oluyor çünkü. Benim için büyük bir para. 5 bin 160 TL fazladan para verdim. Ve bu miktar benim maaşımdan kesilecek. Paramı getirsin. Fark etmemiştir muhtemelen, fark etse getireceğini düşünüyorum. Parayı getirirse çok sevinirim" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

