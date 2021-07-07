4442525 Akbank neden meşgul? Akbank’ta kredi kartı ve kredilerde son ödeme tarihi gelenler ne yapacak?

Konuyla ilgili yaşanan problemin ardından siber saldırı iddiaları gündeme gelmişti. Akbank da siber saldırı iddialarını yalanladı. Mobil uygulamaya erişim problemi hâlâ devam ederken, kredi kartı ve kredi son ödeme tarihi gelen Akbank müşterilerinin akıllarında soru işareti oluştu.

4442525 AKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ NEDEN MEŞGUL ÇALIYOR?

Akbank'ta müşteriler, 6 Temmuz 2021 Salı gününden itibaren mobil uygulamaya giremiyor. Müşterilerin Akbank’ın 4442525 numaralı müşteri hizmetlerini aramalarından dolayı bankaya telefonla ulaşmakta sorun yaşanıyor.

Akbank'taki karşılaşılan teknik sorun halen devam ediyor. Dünden beri bankacılık işlemleri için Akbank'ın web sitesi ve mobil uygulamasına girmek isteyenler, işlem yapamıyor.

AKBANK’TA KREDİ KARTI VE KREDİLERDE SON ÖDEME TARİHİ GELENLER NE YAPACAK?

6 Temmuz 2021’de başlayan ve süren Akbank’ın ana bilgisayarındaki teknik problemden dolayı kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak bankadan açıklama geldi.

Ekstre ödemesi 6 Temmuz 2021’de olan kredi kartları müşterilerinin son ödeme tarihi banka tarafından bir gün ertelendi.

Kredi vadesi ya da taksit tarihi 6 Temmuz 2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecek, işleyen faiz geri ödenecek.

Müşterilere ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacak.

Müşterilerin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek olmayacak.

Gelişmelere paralel olarak ek önlemler alınacak. Öte yandan Akbank, yaşanan aksaklık için özür diledi.

‘’BANKA VE MÜŞTERİLERİN BİLGİ VE VERİLERİNE DAİR GÜVENLİK PROBLEMİ YOK’’

Akbank, banka ve müşterilerin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını teyit etti.

Akbank'tan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“6 Temmuz 2021’de başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik problemden kaynaklanan kesintiler devam ediyor. Müşterilere hizmet verilen tüm kanallar, bu problemden dolayı etkilenmektedir. İlgili birimler ve teknoloji iş ortakları, çözüm için çalışmalarını sürdürüyor.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Akbank ve müşterilerin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik sorunu bulunmuyor, problemin giderilmesini takiben işlemler devam ediyor.



