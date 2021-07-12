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45 yıllık hayal gerçek oluyor: 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

12.07.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor. Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol Mithatpaşa Tünelleri sayesinde 5,7 kilometreye düşecek. Yapımı devam eden tünellerin 2021 yılı sonunda tamamlanıp trafiğe açılması bekleniyor.

45 yıllık hayal gerçek oluyor: 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Zonguldak kent trafiğini büyük oranda rahatlatacak olan Mithatpaşa Tünellerinin yapımı sürüyor. 2013 yılında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Mithatpaşa Tünelleri’nde çalışmalar sürüyor.
Kent merkezinden Kilimli ilçesine ulaşımın sağlanacağı tüneller ile ulaşım 30 dakikadan 5 dakikaya inecek. Sıralı 4 tünel ve 8 tüpün bulunduğu Mithatpaşa Tünelleri’nin yıl sonunda hizmete açılması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKİP EDİYOR

Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tünelleri’nin Gazipaşa Caddesi’ndeki trafik yükünü de büyük oranda alması bekleniyor. Filyos Vadi Projesi’ne ulaşımın ilk ayağı olacak olan tüneller; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip ediliyor.

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Geçen yıl Eylül ayında ışık görüldü töreninde konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da tünellerin Batı Karadeniz’i bağlayan İstanbul’a kadar devam eden geniş sahil yolunun önemli parçalarından biri olduğuna dikkat çekmişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Zonguldak Recep Tayyip Erdoğan
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