FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik: 1 Ekim 2008 tarihine dikkat! 1261 kuralı gidiyor, yüksek maaş geliyor…

4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik: 1 Ekim 2008 tarihine dikkat! 1261 kuralı gidiyor, yüksek maaş geliyor…

08.05.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağ-kur prim gün sayısı düşecek mi?” sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla açıklığa kavuştu. Bağkur prim eşitleme ile SGK’lı gibi 7200 gün ile emeklilik hakkına kavuşmaya gün sayan yaklaşık 1 milyon küçük esnaf için yeni düzenlemenin ayrıntıları da netleşti. Emekli maaşında etkili olan 1261 gün kuralı değişecek, böylece az primle, yüksek emekli aylığı alma avantajı doğacak. İşte haberin detayları…

4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik: 1 Ekim 2008 tarihine dikkat! 1261 kuralı gidiyor, yüksek maaş geliyor…

4A kapsamında bulunan Bağ-Kur’lu küçük esnafın emeklilik için gerekli olan prim günü 9000’den 7200’e iniyor. Primler eşitlenerek SGK’lı gibi emekli olabilecek bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon küçük esnaf için yeni düzenleme yolda. Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen son 1261 gün kuralı da değişecek.

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

SON TABİ OLUNAN STATÜYE GÖRE EMEKLİ MAAŞI

Sabah’ın haberine göre, emekli aylığı hesaplamasında sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet (360x7= 2520 gün) süresi esas alınıyor. Bu kural sadece SGK'lıları değil bütün çalışanları ilgilendiriyor. Son yedi yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor. Bu süre eşitse en son tabi olunan statüye göre aylık bağlanıyor.

iStock-1474209570

KISMİ EMEKLİLİK GÜNÜ 4500’E İNİYOR

Örneğin, sigortalının hem Bağ-Kur hem de SGK ödemesi varsa bu yedi yıllık dönemde en fazla primin yatırıldığı sigorta kolundan aylık bağlanıyor. Primler eşitse de son sigortalılığı hangi statüdense oradan emekli aylığı bağlanıyor. Esnafın prim yükünün düşmesiyle birlikte bu kural da ortadan kalkmış olacak. Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7200 günü tamamlayan emekli olabilecek. Ayrıca Bağ-Kur'da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SGK'lı çalışanlar için olduğu gibi 4500 güne inecek.
Prim uçurumunu kapatacak esnafa prim reformunda merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

iStock-1464722443

Prim gün sayısının 7200'e düşürülmesine yönelik yasal düzenlemenin takvimi netleşti mi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SGK'larla eşitleyecek modele ilişkin yasal çalışmanın altyapısını hazırladı. Seçimlerin ardından yasa teklifi Meclis'e sunulacak. Yasal düzenlemeyle SGK'lı ve Bağ-Kur'lu çalışan arasındaki 1800 gün (beş yıllık süre) farkı son bulacak.

Yapılacak düzenlemeyle kısmi emeklilikte gerekli prim gün sayısı da değişir mi?
Bugünkü sistemde SGK'lı olanlar 25 yıllık sigorta süresini tamamlayan, 60 yaşını dolduran 4500 gün primle yaşlılıktan (kısmi) emekli olabiliyor. Bağ-Kurlular ise en az 5400 gün prim ödemeleri durumunda kısmi emeklilik hakkı elde ediyor. Prim gün sayısının eşitlenmesiyle birlikte kısmi emeklilikteki bu ayırım da son bulacak. Küçük esnaf için de prim gün sayısı 4500'e düşecek.

1 (172)

Prim düzenlemesiyle emeklilikte statü ayırımı da son bulacak mı?
Mevcut sistemde sigortalının son 7 yıllık (2530 gün) fili hizmet süresi dikkate alınıyor. Bu sürenin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) geçtiyse o şartlarda emekli olunuyor. Bu kural bütün çalışanları ilgilendiriyor. Örneğin sigortalı hem Bağ- Kur hem SGK'lı olarak çalıştıysa aylığı en fazla çalıştığı statüden bağlanıyor. Örneğin, isteğe bağlı sigorta Bağ-Kur yerine SGK'dan hem erken emeklilik hem de yüksek aylık imkânı veriyor. Yeni düzenlemeyle 3.5 yıl (1261 gün) kuralı sona erecek. Az primle, yüksek emekli aylığı alma avantajı doğacak.

1 Ekim 2008 sonrası için de aynı durum söz konusu mu?
2008 yılında yapılan düzenlemeyle 7 yıl kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağ-Kur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir. Bu tarihte yapılan düzenlemelerle sosyal güvenlik uygulamalarında değişikliğe gidildi. Bu tarihten sonra ilk defa sigortalı olanlar için son 7 yıl sigorta primi değil çalışma yaşamının tamamında ödenen sigorta primlerine bakılarak en fazla hangi statüde prim yatırıldıysa emekli şartları o sigorta koluna göre belirleniyor.

1 (138)

Emeklilik başvurusunda hizmet birleştirmesi zorunlu mu?
Zorunlu bir uygulama değildir. Yargıtay, hizmetlerin birleştirilmesinin zorunlu olmadığı, kişinin menfaatlerine göre istek ve iradesine bağlı olduğunu görüşünde. Yargıtay'a göre, bazı sosyal güvenlik kurumlarında geçen hizmet süreleri toplamının tek başına aylık bağlanmasına yeterli olması durumunda, diğer kurumlarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde "sigortalının ya da hak sahibinin iradesinin de bu yönde olması koşuluyla" zorunluluk bulunmuyor. Birden fazla kurumda yapılan çalışmaların birleştirilmesi hizmet puanını artırır, kademe, dereceyi, prim kesintilerini etkilemez.

Hem SGK hem Bağ-Kur'lu çalıştım. Hizmet sürem eşit emekli aylığım hangi statüden bağlanacak?
1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekliliğe hak kazanıyor. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla statüden, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüden bağlanır. Emekli aylığı alınacak zam ve ikramiyeler de ona göre hesaplanır.

Emeklilik için gerekli eksik prim gününü tamamlarken sigorta kolu önem taşıyor mu?
Bugün itibariyle borçlanma için isteğe bağlı sigorta yaparken de son yedi yıl kuralı önem taşıyor. Son 7 yılda isteğe bağlı sigorta primlerinin 1260 günü geçmemesi gerekiyor. Aksi halde SGK'dan emekli olma hakkı sona erer Bağ-Kur statüsünden emekli olunur. Doğum, askerlik borçlanması yapılan tarihteki statü veya son çalışılan sigortalılık süresine eklenir. Borçlanma sürelerini SGK'ya dâhil etmek için borçlanmanın ya bu statü ile çalışırken ya da SGK'lı çalışma sonrası ancak Bağ-Kur'lu olmadan önce yapılması gerekir.

iStock-1429016490

Son çalıştığım işyerinde kazancımın yüksek olması emekli aylığımı artırır mı?
Emekli aylığı bağlanırken prim günü, aylık bağlama oranı, prime esas kazanç tutarı gibi birçok parametre dikkate alınır. Son on yıllık ortalama kazanç 2000 öncesi çalışmalarda dikkate alınır. Çalışırken kazancı yüksek bildirilenlerin son 10 yıl ortalaması, düşük olanların da son 5 yılı dikkate alınır. 2000 yılından sonra işe başlayanların yüksek emekli aylığına hak kazanması için prim gününü artırması, yüksek kazanç bildirmesi gerekiyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati'den canlı yayında 'soğan' açıklaması: Fiyatlar düşmeye başladı, üretilmeye çalışılan bir algı varBakan Nebati'den canlı yayında 'soğan' açıklaması: Fiyatlar düşmeye başladı, üretilmeye çalışılan bir algı var
İkinci el araba alacaklar dikkat! Son 8 gün kaldı…İkinci el araba alacaklar dikkat! Son 8 gün kaldı…
Geceliğine 23 bin 500 TL veriyorlar! Camdan bakıldığında anlaşılıyorGeceliğine 23 bin 500 TL veriyorlar! Camdan bakıldığında anlaşılıyor
Anahtar Kelimeler:
Bağ-Kur

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

Ekrem İmamoğlu: 'Oradaki 200 kişi masum değil'

Ekrem İmamoğlu: 'Oradaki 200 kişi masum değil'

Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı

Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Cep telefonu sonrası bu kez... Türkiye'de 18 bin 500 TL, Batum'da ise...

Cep telefonu sonrası bu kez... Türkiye'de 18 bin 500 TL, Batum'da ise...

SGK duyurdu! Bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu

SGK duyurdu! Bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.