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  4. 5 bin liralık emekli bayram ikramiyesi ile gündemdeydi! Özgür Özel talimat verdi: En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

5 bin liralık emekli bayram ikramiyesi ile gündemdeydi! Özgür Özel talimat verdi: En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

11.06.2024 13:15
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Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "5 bin TL olan bayram ikramiyemizi 7 bin TL'ye çıkardık. En düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm emeklilerimizin kazancını asgari ücrete tamamlıyoruz" dedi. Aydar talimatın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldiğini dile getirdi.

5 bin liralık emekli bayram ikramiyesi ile gündemdeydi! Özgür Özel talimat verdi: En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar daha önce yaptığı açıklamasında ilçede yaşayan ve şartları karşılayan emeklilere 5 bin lira bayram ikramiyesi ödemelerini bayram öncesi vereceklerini duyurmuştu. İkramiye verilen emeklilerle bir araya gelen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 5 bin liralık ikramiyelerde rakamı yükselttiklerini açıkladı.

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ASGARİ ÜCRETE TAMAMLANDI

31 Mart Seçimleri öncesinde vermiş oldukları sözü tuttuklarını belirten Başkan Aydar, "31 Mart öncesinde Ceyhan'da emeklilerin yanındayız demiştik. 5 Bin TL olan bayram ikramiyemizi genel başkanımızın talimatı üzerine 7 bin TL'ye çıkardık. Yani en düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm ihtiyaç sahibi emeklilerimizin kazancını bu ay asgari ücrete tamamlayarak yanında olduk. Tüm emeklilerimize huzurlu ve mutlu bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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5 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

5 yıl boyunca tüm bayramlarda Ceyhan Belediyesi olarak en düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacaklarını belirten Aydar, "Sosyal-demokrat belediyecilik açısından bunu çok önemsiyorum. Ne söz verdiysek hepsini tutmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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EMEKLİLER MEMNUN OLDU

Ceyhan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi 2 bin 750 emekliye ikramiye verilecek. Açıklanan 7 bin TL'lik ikramiyeden dolayı mutluluğunu ifade eden emeklilerden Mustafa Dere, "Çok memnun olduk, çok sevindik. Aldığımız ikramiye ile torunlarımızı da sevindireceğiz" dedi. Bir diğer emekli Veli Çoban ise, "Kadir başkan bize bu ikramiyeyi verdi. Onun sayesinde kurban keseceğiz. Allah ondan razı olsun” şeklinde yorumda bulundu.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Emekli bayram ikramiyesi
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