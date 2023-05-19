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'5 lira seviyesine oturmuş durumda' Hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor 'Market fiyatları da...'

19.05.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soğan fiyatı bir süredir gündemin en çok konuşulan konularından bir tanesiydi. Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da, soğan hasadının yaygınlaşmasıyla ürünün tarla fiyatı 5 liraya kadar geriledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Market fiyatları da istenilen seviyelere geldi. Şu an soğanın market fiyatı 10 liranın altında" dedi.

'5 lira seviyesine oturmuş durumda' Hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor 'Market fiyatları da...'

Çok konuşulan soğan fiyatlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çukurova'da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor. Verimli topraklara sahip Adana'da, yaklaşık 30 bin dekarda ekilen soğanda hasat sürüyor.

TARLALARDA YAYGINLAŞMASIYLA DÜŞTÜ

Kentte yaklaşık 140 bin ton rekoltenin beklendiği soğanın fiyatı, hasadın kent genelindeki tarlalarda yaygınlaşmasıyla düştü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, kentte soğan hasadının yaklaşık bir aydır devam ettiğini söyledi.

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"5 LİRA SEVİYESİNE OTURMUŞ DURUMDA"

İlk hasat döneminde soğanın tarlada 14-15 liraya alıcı bulduğunu anımsatan Tekin, "Şu anda 5 lira seviyesine oturmuş durumda." dedi.

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"SOĞANIN MARKET FİYATI 10 LİRANIN ALTINDA"

Tekin, kentte hasadın sonuna gelindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Adana olarak piyasanın ihtiyacı olan soğanı karşılamış olduk. Yaklaşık 30 dekar alanda soğan ekimimiz vardı. 140 bin ton civarında da bir hasat gerçekleştiriyoruz. Adana'da dekara 5-6 ton civarında soğan hasadı yapılıyor. Tabii şu an üreticide pek fazla soğan kalmadı, ürün genelde tüccarın elinde. Tüccarlar da şu an hasatlarını kademeli olarak yapıyorlar. Tarlada bir miktar bekletip piyasanın ihtiyacına göre de hasat ediyorlar. Market fiyatları da istenilen seviyelere geldi. Şu an soğanın market fiyatı 10 liranın altında." (AA)

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'Soğan' açıklaması: Fiyatlar düşmeye başladı 'Soğan' açıklaması: Fiyatlar düşmeye başladı

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soğan Adana Çukurova

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