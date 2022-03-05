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5 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 5 Mart 2022 cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

05.03.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Mart 2022 piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde vatandaşlar tarafından "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları ile birlikte altındaki son durumu merak ediliyor. Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 5 Mart 2022 Cumartesi altın bilezik fiyatları...

5 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 5 Mart 2022 cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

5 Mart Cumartesi günü haftanın altıncı gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 5 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

5 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

5 Mart günü piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 822,80 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 5 Mart 2022 itibariyle 818,90 TL alış ve 826,47 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

https://www.mynet.com/kapalicarsi-arsiv-altin-arsiv-goruntuleri-6930686-myvideo

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 624,37 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 656,32 TL alış ve 656,43 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 584,40 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %4,25 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 492,09 TL alış ve 592,06 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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