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5 Mart Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

05.03.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Mart Cumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 899 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 5 Mart gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 5 Mart 2022 altın fiyatları...

5 Mart Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 5 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın yedinci günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 899 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.459 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 5 Mart 2022 Cumartesi günü altın fiyatları...

5 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

5 Mart Cumartesi günü haftanın yedinci gününde altın fiyatları kırmızı ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın önceki gün kapanışını 855,30 TL'den yaptı. Gram altın şu anda alış fiyatı 899,07 lira satış fiyatı 899,22 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.826,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.828,00 TL satış fiyatı 5.902,00 TL üzerinden işlem görmektedir.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.923,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.923,00 TL alış ve 2.961,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.446,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 5 Mart itibariyle 1.459,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.481,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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çeyrek altın tam altın
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