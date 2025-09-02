FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

5 Türk limanı dünyanın en büyükleri arasında! Bakan Uraloğlu 'Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü bir kez daha ortaya koydu' diyerek duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı arasında Türk limanlarının sayısının 5’e yükseldiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Aliağa Limanı’nın bu yıl listeye ilk defa girdiğini belirterek “Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre 5 liman yaklaşık 11,4 milyon TEU ile 2024 yılında ülkemizdeki toplam konteyner elleçlemesinin yüzde 84,1’ini gerçekleştirdi” dedi.

5 Türk limanı dünyanın en büyükleri arasında! Bakan Uraloğlu 'Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü bir kez daha ortaya koydu' diyerek duyurdu
Hande Dağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İngiltere merkezli denizcilik yayını Lloyd’s List tarafından yayımlanan “Dünyanın En Fazla Konteyner Elleçleyen 100 Limanı 2025 Listesi”ne bu yıl Türkiye’den 5 limanın girdiğini açıkladı. Geçen yıl listede 4 liman bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, “2024 yılı konteyner elleçleme verilerine göre oluşturulan listeye Aliağa Limanı’nın da dahil olmasıyla Türk limanlarının sayısı 5’e yükseldi. Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü ve liman altyapımıza yaptığımız yatırımların karşılığını bir kez daha ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

5 Türk limanı dünyanın en büyükleri arasında! Bakan Uraloğlu Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü bir kez daha ortaya koydu diyerek duyurdu 1

ALİAĞA LİMANI LİSTEYE 91. SIRADAN GİRDİ

Uraloğlu, Türkiye’nin dünya deniz ticaretindeki konumunu güçlendiren limanların sıralamalarını da açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Dünyanın En Fazla Konteyner Elleçleyen 100 Limanı Listesi’nde bu yıl Ambarlı Limanı 72, Kocaeli Limanı 86, Tekirdağ Limanı 94, Mersin Limanı ise 98. sırada yer aldı. Aliağa Limanı ise bu yıl ilk defa 91. sıradan listeye adını yazdırdı.”

5 Türk limanı dünyanın en büyükleri arasında! Bakan Uraloğlu Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü bir kez daha ortaya koydu diyerek duyurdu 2

5 LİMAN, TÜRKİYE’DEKİ TOPLAM KONTEYNER ELLEÇLEMESİNİN YÜZDE 84,1’İNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bakan Uraloğlu, listeye giren 5 limanın Türkiye’nin toplam konteyner elleçleme hacminde çok büyük paya sahip olduğunun altını çizdi. Bakan Uraloğlu, “Denizcilik Genel Müdürlüğümüzün verilerine göre 2024 yılında ülkemiz limanlarında toplam 13,5 milyon TEU konteyner elleçlendi. Söz konusu 5 liman 11,4 milyon TEU ile 2024 yılında ülkemizdeki toplam konteyner elleçlemesinin yüzde 84,1’ini gerçekleştirdi.” açıklamasında bulundu.

5 Türk limanı dünyanın en büyükleri arasında! Bakan Uraloğlu Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü bir kez daha ortaya koydu diyerek duyurdu 3

Listeye ilk defa giren Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sahasındaki konteyner elleçleme hacminin de önemli ölçüde arttığını belirten Bakan Uraloğlu, “Aliağa Bölge Liman Başkanlığı’nda 2023 yılında yaklaşık 1,6 milyon TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2024 yılında yüzde 33,6 artışla yaklaşık 2,1 milyon TEU’ya ulaştı.” ifadelerini kullandı.

5 Türk limanı dünyanın en büyükleri arasında! Bakan Uraloğlu Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü bir kez daha ortaya koydu diyerek duyurdu 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Türkiye'nin 5 limanı o listede!Türkiye'nin 5 limanı o listede!

Anahtar Kelimeler:
liman Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Bu 11 ilacı kullananlar dikkat! İsim isim açıklandı... İlaçların içine bakın ne koymuşlar

Bu 11 ilacı kullananlar dikkat! İsim isim açıklandı... İlaçların içine bakın ne koymuşlar

Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor! Yeni uygulama başladı

Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor! Yeni uygulama başladı

Grev kararı sonrası Bakan duyurdu: Bugün imzalanacak!

Grev kararı sonrası Bakan duyurdu: Bugün imzalanacak!

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Markayla davalık oldu

Sıfır aldı, servisten çıkamadı! Markayla davalık oldu

'Güzel paralar kazandırabilir' Gençlere o mesleği tavsiye etti!

'Güzel paralar kazandırabilir' Gençlere o mesleği tavsiye etti!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.