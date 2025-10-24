FİNANS

500 bin konut geliyor! Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: 'Kendisinin ve ailesinin üzerine ev olmayacak'

81 ilde 500 bin konut projesiyle ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merak edilen noktaları açıkladı. Bakan Kurum, "Baba ve annenin üzerine ev var olan gençler başvuru yapabilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Kurum "Kendisinin ve ailesinin üzerine ev olmayacak. 30 yaş sonrası birey olarak zaten başvuru yapabiliyorlar onlara aile ilgili bir şart yok. 18-30 yaş arası ailesinin üzerine ev varsa başvuramayacaklar." dedi.

Recep Demircan

TOKİ'nin geliştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı, "Yüzyılın Konut Projesi" olarak da bilinen, 500 bin sosyal konuttan oluşan "Ev Sahibi Türkiye" projesi, konut sorununun çözümüne katkı sağlamayı amaçlıyor. 81 ilde hayata geçirilecek olan proje kapsamında 1+1 ve 2+1 daireler inşa edilerek dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasının sağlanması hedefleniyor.

Tarihte ilk olarak "kiralık konut" uygulamasının da olacağı proje kapsamında şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlara yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, emeklilere yüzde 20, 18-30 yaş arasındaki gençlere de yine yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Proje kapsamında İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin, İzmir'de 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'da 13'er bin, Hatay ve Diyarbakır'da 12'şer bin yeni sosyal konut inşa edilecek.

500 bin konut geliyor! Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Kendisinin ve ailesinin üzerine ev olmayacak 1

"BİRİNCİ ŞART EV SAHİBİ OLMAMAK"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında konut projesi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Türkiye'ye duyurduk. Tüm detaylarını aktardığımız Ev sahibi Türkiye projesini Türkiye'ye armağan ettik. Çok önemli bir proje. Hem konut fiyatlarını hem de kiraları aşağıya çekmek için yaptığımız bir proje. İstanbul'da 100 bin konut olmak üzere her ilde başvuru yapabilecekler. Birinci şart ev sahibi olmayanlar başvuru yapabilecek.

"2028'İN ORTALARINA KADAR BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Burada bir proje süreci zemin etütleri yapıyoruz. Şu an 200 bine yakının projesi tamamlandı. Onların eş zamanlı inşa faaliyetleri başlatmış olacağız. Projesi biten başlayacak. Hedefimiz 2027 sonu 2028'in ortalarına kadar 500 bin konutu bitirmeyi hedefliyoruz.

500 bin konut geliyor! Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Kendisinin ve ailesinin üzerine ev olmayacak 2

EŞLER BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ?

Başvuru yapanların eşi, çocuğu ve kendisinin üzerinde ev olmayacak. Gençlere çok büyük bir kontenjanlar ayırdık.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: Yüzde 5

Engelli vatandaşlarımız: Yüzde 5

Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20

3 ve daha fazla çocuklu aileler: Yüzde 10

Gençlere: Yüzde 20

BABA VE ANNENİN ÜZERİNE EV VAR OLAN GENÇLER BAŞVURU YAPABİLECEKLER Mİ?

Kendisinin ve ailesinin üzerine ev olmayacak. Odaklandığımız gerçekten evi olmayan aileler başvursun istiyoruz. 30 yaş sonrası birey olarak zaten başvuru yapabiliyorlar onlara aile ilgili bir şart yok. 18-30 yaş arası ailesinin üzerine ev varsa başvuramayacaklar.

500 bin konut geliyor! Bakan Kurum merak edilenleri açıkladı: Kendisinin ve ailesinin üzerine ev olmayacak 3

Kira değil aidat öder gibi yani burada vatandaşımız ev sahibi olabilecek. İstiyoruz ki, dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun. Cumhurbaşkanımız, 2002 yılında AK Partimiz iktidara geldiğinde evi olmayan vatandaşımız kalmasın diye bir proje başlattık. Hatta bugün konuşmamda da ifade ettim, o gün 100.000 konut açıkladılar 2004 yılıydı.

BAŞVURULAR 10 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Proje açıklandığı zaman 'Yapılamaz başaramazlar' diyenler oldu. Ama bugün geldiğimiz noktada biz sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu 23 yılda tam 1 milyon 700 bin. Yani bunu eklediğinizde ailesiyle birlikte 5 milyonu aşkın bir vatandaşımızdan bahsediyoruz. Büyük bir konut büyük bir sayıyı inşa ettik. Depremde gördük, ayakta kalan binaların üretim olduğunu onu da belki altını çizelim bir marka değeri haline geldi. Yani her zaman işte TOKİ'yi eleştirmeye çalışanlar deprem bölgesinde TOKİ'nin binaları ayakta kaldığında, TOKİ'de oturan vatandaşlarımızın burnu bile kalamadığında o TOKİ'deki eleştirilerden artık vazgeçip TOKİ'yi örnek aldılar. Ama maalesef muhalefet bu yapılanları görmezden gelmek, yapılanları gölgelemek adına elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama dönüp aynaya baktıklarında aslında işte o gün deprem bölgesinde bedava konut yapacağız deyip bugün çakılı çivileri olmadığını orada görüyoruz. Orada Ulu Cami biz bitireceğiz dedikleri yerde hala temelinde çalıştıklarını görüyoruz. 10 Kasım'da başvurular başlıyor. İstanbul'da 240 ay vadeli 7 bin 313 lira taksit ödeyecekler ve 6 ayda bir memura ne kadar artış yapıyorsak o kadar artış yapılacak.

24 Ekim 2025
24 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

