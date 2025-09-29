FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

500 bin sosyal konut geliyor! İlk kez kiralık konut uygulaması olacak: Proje ne zaman başlıyor, kimler faydalanacak? İşte ayrıntılar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 81 ilde 500 bin sosyal konut projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Projede ilk kez kiralık konut uygulaması hayata geçirilecek. Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor. Projeyle ilgili tüm detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Proje ne zaman başlıyor, kimler faydalanacak? İşte ayrıntılar...

500 bin sosyal konut geliyor! İlk kez kiralık konut uygulaması olacak: Proje ne zaman başlıyor, kimler faydalanacak? İşte ayrıntılar...
Recep Demircan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ eliyle 81 ilde 500.000 konut inşa edilecek. Yıl sonu başlayacak projede sayesinde bir yandan afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilirken diğer yandan vatandaşların 81 ilde uygun maliyetlerle konuta ulaşımı sağlanacak.

500 bin sosyal konut geliyor! İlk kez kiralık konut uygulaması olacak: Proje ne zaman başlıyor, kimler faydalanacak? İşte ayrıntılar... 1

KİMLERE KONTENJAN AYRILACAK?

Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılması planlanıyor.

500 bin sosyal konut geliyor! İlk kez kiralık konut uygulaması olacak: Proje ne zaman başlıyor, kimler faydalanacak? İşte ayrıntılar... 2

İLK KEZ KİRALIK KONUTLAR YAPILACAK

TOKİ bu kampanya kapsamında İstanbul’da ilk kez kiralık konut projesini hayata geçirecek.

DETAYLAR İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Kampanyanın tüm detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

500 bin sosyal konut geliyor! İlk kez kiralık konut uygulaması olacak: Proje ne zaman başlıyor, kimler faydalanacak? İşte ayrıntılar... 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
New York borsası yükselişle açıldı!New York borsası yükselişle açıldı!
Kredi kartı faizleri çarşamba günü değişiyor!Kredi kartı faizleri çarşamba günü değişiyor!

Anahtar Kelimeler:
TOKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.